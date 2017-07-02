ЮРИЙ ГРЫМОВ: «Я БЫЛ ЗАПАДНИКОМ»

Зачем состарили чеховских персонажей и перенесли Анну Каренину в наши дни

Режиссер Юрий Грымов не перестает радовать поклонников своей творческой энергией и удивляет не всегда привычными для массового зрителя трактовками. В декабре прошлого года он стал художественным руководителем театра «Модерн», где уже успел выпустить спектакль «О дивный новый мир» по знаменитому одноименному роману О. Хаксли. На фестивале «Кинотавр» состоялась премьера его новой картины «Три сестры» по мотивам одноименной пьесы А.П. Чехова, вошедшей в основной конкурс фестиваля. Премьерного показа ждет другая его киноработа – экранизация «Анны Карениной».

– Юрий, откуда у вас столь стойкий интерес к русской классике?

– Классику экранизируют постоянно. Эпохи меняются, а люди все те же! Да, одновременно со мной поставил «Анну Каренину» Карен Шахназаров. Но киноязык моего фильма необычен: не меняя сюжета, я сохранил практически все толстовские персонажи, только действие перенес в наши дни. Наше прочтение – через женщину, через Анну, через ее дневник.

– Зато в «Трех сестрах» вы значительно состарили всех действующих лиц…

– Мои герои на 35–50 лет старше чеховских. Объяснение простое. На мой взгляд, тот темперамент, тот слог, которым писал Антон Павлович, сегодня гораздо больше подходят возрастным артистам. Я видел много спектаклей, где Чехова играют молодые актрисы, и всегда хотелось сказать подобно Станиславскому: не верю! Это все кривляние на сцене. У меня же полностью сохраненный чеховский текст начинает звучать совершенно иначе. Например, Маша, средняя сестра, в исполнении великой Анны Каменковой в свои 60 лет кидается в любовь как в омут с головой и уходит от мужа к Вершинину. Когда Ирина в 25-летнем возрасте сетует, что жизнь прошла, это слышать странно. А когда ей 60 и она без любви не хочет выходить замуж, это уже совсем другая история.

– В ваших ближайших планах – снова обратиться к Толстому, поставив на сцене «Войну и мир». Вы подчеркиваете, что это будет разговор и о вере в том числе…

– Конечно. И о преображении русского человека тоже. Вот Пьер Безухов – западник. Он боготворил Наполеона, состоял в масонах. И когда враг у ворот, он меняется, становится подлинным патриотом. Я тоже был западником… Но с возрастом смотрю на русскую историю по-другому.

– Быть может, повлияло ваше крещение в сознательном возрасте?

– Мне было тридцать с небольшим. Особых событий, которые подвигли меня креститься, не припомню. Скорее повлияли мой привычный круг общения и вопросы, ответы на которые не находил вне религии. К примеру, часто интересуются: что важнее – талант или трудолюбие? А такой вопрос задавать бессмысленно! К таланту вы не имеете никакого отношения. Это Господь поделился с вами – и у вас что-то есть. А трудолюбие – то, что вы можете в себе воспитать. Поэтому и рассчитывать нужно только на свой труд, на свой пот.

– Почему для своей первой режиссерской постановки в театре «Модерн» вы выбрали антиутопию «О дивный новый мир»?

– Написанный Хаксли роман сегодня, 85 лет спустя, очень актуален и звучит как мощное высказывание о нашем времени, когда мы по собственной воле погружаемся в бесконечное потребление, с легкостью отказываемся от своей свободы, от любви, от сильных эмоций, от переживаний. Это мир, из которого вытесняются Бог и мораль, а жизнью правят социальные сети. Они управляют и общественными процессами. Разве с нами такого не происходит? В наших соцсетях уже давно обесценилось слово и потерялась мысль. Все читают по диагонали – вообще, но не в частности. Поэтому соцсети – уже не сила слова. Это нечто стадное, конвейер отношений понарошку.

– У нас любят говорить о том, что у России свой путь. А мы действительно другие или просто отстаем от других?

– Ни в коем случае не надо себя ни с кем сравнивать – хуже мы или лучше американцев или китайцев. Часто бывает: появляется в России красивая актриса, и к ней тут же припечатывают: «Вы знаете, ох… так это русская Бриджит Бордо!» Почему? Она русская, со своим именем. Не должно быть у нас комплекса постоянного заискивания перед Западом. У нас у самих тяжелая, но богатейшая судьба, и постоянное «закашивание» в ту сторону мне уже невыносимо. Мы, к сожалению, проиграли «холодную войну» и на территории творчества, шоу-бизнеса, – это печально.

– То есть американцы своим поп-искусством завоевали нас окончательно?

– Я считаю, что да. Нашего национального кино уже практически нет и не будет в ближайшее время. Как сейчас установлено: если снимается русский фильм, то он обязательно должен быть похож на американский. С музыкой видите, что происходит. А нам пора начать заниматься собой.

Елена Алексеева

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.