ЗАКОНЫ ЛЮБВИ

Каноничны ли каноны, или Откуда берется грех

Что тяжелее чувства неоплатного долга? Уходят родные, близкие по крови или духу люди, и уже ничем не ответишь на их любовь, на их заботливое терпение твоих наивных дерзостей и самомнений. И остается жгучее раскаяние за свой непоправимый эгоизм: как, принимая от них все, ты не толкнулся встречной любовью, не потянулся к ним ответно сердцем?

У молодости нет опыта этой необратимой неоплатности. Забота старших зачастую воспринимается как ненужное теснение, навязчивая излишность. И только взрослением, только собственной ответственностью отцовства-материнства обретается понимание необходимости такого покровительства. Часто уже поздно.

Церковь Христова сотворена любовью. Если не только понимать это умом и рассудком, а принимать сердцем, чувственно и непрестанно, то многие томления, многие сомнения от обременения традициями, канонами и законами разрешаются.

Что для нас канон? Канон Библейский, Церковный, Евхаристический, Великий покаянный… и еще канонизация… Все такое стойко-упорное. А времена-то меняются, вызовы-то нашего XXI столетия просто непредставимы были в веке XVIII, что уж говорить о XV! Потому естественно, что православные новоначальные, юные и не очень, вновь и вновь поминают митрополита Илариона с его словом «О Законе, через Моисея данном, и о благодати и истине через Иисуса Христа явленной». Поминают и «Беседы на 1-е Послание к Тимофею» святителя Иоанна Златоуста: «Когда есть любовь, немного нужно заповедей». В том-то и дело – любовь! Когда есть любовь, есть и благодать. Тот же Иоанн Златоуст писал: «Грех происходит от того, что люди хотят быть мудрее законов Божиих» (Беседа 5 на 1-е Послание к Коринфянам) – с пониманием того, что законы в Церкви суть защита нас от нашего же малосердия.

Отчего очередные ревизионеры церковной жизни всегда уверены в полноте своей любви, достаточности ее для покрытия себя и ближних от греха и гибели? Откуда такая самонадеянность? Не простое ли это отсутствие опыта неоплатности некоторых долгов?..

Василий Дворцов

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.