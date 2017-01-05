ЗАПАХ РОЖДЕСТВА

У каждого православного праздника есть не только свои образы, но и запахи. На Всемилостивого Спаса – это запах меда, на Преображение – запах яблок, на Пасху – запах кулича.

А сегодня я проснулся от запаха хвои.

Память тотчас же унесла на пять десятков лет назад, в Саяны, в родную деревню.

Храма в нашей глухомани никогда не было, но большие церковные праздники жители отмечали всегда, особенно те, кто родился до революции, еще до переселения в Сибирь.

Накануне, в сочельник, бабушка торжественно запекала в русской печи рождественского гуся, лепила множество разных пирогов и шанежек. Их потрясающий запах разносился по всей деревне. Едва проснувшись, мы с братом спешили к печи, чтобы получить лакомый кусочек, но бабушка отгоняла нас очень строго: «Не время еще! Дотерпите до Рождества…»

Нам, конечно, очень хотелось вкусить чего-то скоромного, поскольку мы постились наравне со взрослыми, – ведь пищу всегда готовила бабушка, а она твердо соблюдала церковный устав. Но делать нечего – слово бабушки для нас закон.

Мы выходили на улицу, а там – настоящая сказка: дома занесены под самые крыши, деревья – словно снежные сталактиты, дым из печных труб поднимался к небесам ровными белыми столбами, которые, так нам чудилось, поддерживали небесный свод. Солнце еще низко, притаилось где-то на вершинах гор, в воздухе – легкий морозец градусов под 30 (бывало и минус 60), и переливаются всеми цветами радуги то ли мелкие снежинки, то ли иней. Студеный воздух звенит серебряными колокольцами. Чувствуешь явно, каждой клеточкой самого себя: скоро Рождество!

Но это еще не сам праздник.

В этот день бабушка всегда нарезала большие ломти домашнего хлеба, посыпала их крупной солью и относила коровам и овцам в хлев. При этом каждый раз она нам пересказывала историю о том, что животные первыми встретили на земле Богомладенца и согрели Его своим дыханием.

Ближе к полуночи все жители деревни – и стар и млад – высыпали на улицу. Кто-то из стариков зажигал большую восковую свечу, специально скатанную к празднику, а бабушки, собравшись в круг, удивительно стройно запевали тропарь и кондак Рождества, а потом по памяти исполняли ирмосы: «Христос раждается, славите!..» Их слова, казалось, достигали до самых небес этого удивительного природного храма.

И после, когда взрослые уже расходились по домам разговляться, мы, дети, еще некоторое время оставались на морозе. Запрокинув головы, мы жадно вглядывались в яркие и крупные звезды, стараясь угадать, какая же из них Вифлеемская. А еще все мы мечтали услышать хор ангелов, воспевавших Рождество на небесах.

И не было в тот час на земле людей счастливее нас…

Владимир Щербинин, кинодраматург.

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