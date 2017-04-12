ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ МОЛИТВА

В старинном храме воцерковляют… иконописцев

Как правило, приписные храмы прячутся по закрытым территориям больниц, военных частей, учебных заведений, и им почти не сопутствует собственная приходская жизнь. Трифоновский храм в Напрудном – исключение из этого правила. Впрочем, исключителен он не только поэтому…

На месте чудесного видения царскому сокольничьему

Давным-давно клирик храма во имя иконы Божией Матери «Знамение», что в Переяславской слободе у Крестовской заставы священник Феодор Рожик (ныне – протоиерей, настоятель того же храма), попав в областную клинику МОНИКИ, из окна палаты увидел на полянке перед корпусом находившуюся в полном запустении маленькую древнюю церковь. Спустя два года, в 1992, в Трифоновской церкви состоялась первая Божественная литургия, чудесно совпавшая с полутысячелетним юбилеем этого храма.

Это, пожалуй, самое древнее после Спасского собора Андроникова монастыря сохранившееся до наших дней церковное строение в Москве, расположенное за пределами Кремля. По преданию, каменный храм в великокняжеском селе Напрудное был построен на месте чудесного явления святого Трифона царскому сокольничему Патрикееву. Утерявший драгоценного Государева кречета сокольник должен был быть подвергнут за сию оплошность наказанию, но по горячей молитве ему явился его небесный покровитель святой Трифон и помог обрести пропавшую птицу. Впечатлённый столь скорой помощью святого, сокольничий увековечил его память, воздвигнув на этом месте каменную церковь. А было это в 1492 году.

В XIX веке Трифоновский храм принялись расширять: после того как государь император Александр I Благословенный пожаловал церкви частицы драгоценных мощей мученика Трифона, присланные в Россию митрополитом Черногорским Петром, к храмовому зданию пристроили трапезную часть со звонницей, затем освятили Никольский и Филаретовский приделы. Через несколько лет все пристройки разобрали и на их месте в продолжение древней церкви построили величественный храм на 3,5 тысячи человек с высокой колокольней, так что маленького здания XV века за позднейшими пристройками почти и видно.

После переворота 1917 года храм некоторое время оставался действующим. Известно, что в 1925 году, незадолго до преставления ко Господу, на престоле Трифоновского храма служил Божественную Литургию Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси. Однако в 1930-е годы храм был закрыт и разрушен. Не тронули большевистские варвары только самую древнюю, коренную часть его, постройки XV века. В 1947 году его признали памятником древнерусского зодчества, отреставрировали – и тут же закрыли ещё почти на полвека…

Правда, и после Малого освящения и первой Литургии в 1992 году ещё долгих семь лет в Трифоновском почти не было никакой жизни. Став настоятелем Знаменского храма, отец Феодор Рожик с немногочисленными помощниками принялись приводить в порядок и старинную церковь в Напрудном, восстанавливать внутреннее убранство. Попытались провести отопление, но работало оно плохо, поэтому в первые годы служили в храме лишь летом, до Покрова. «Тут не было ни электричества, ни тепла, ни воды, – вспоминает одна из прихожанок, – теплоту для запивки после Литургии приносили из соседней больницы – на месте не на чем было её приготовить».

Вечный помин вместо платы

Главная гордость прихода – Трифоновская иконописная школа. Основанная в 2010 году, она очень быстро стала одним из лучших учебных заведений своего профиля в городе. «Наши ученики – в основном взрослые работающие женщины, – рассказывает директор Мария Жданова. – Обучение длится четыре года. Первый год отрабатываем элементы иконы, со второго года потихоньку, под руководством педагога, начинаем писать образа. На третий год уже дерзаем писать Спасителя и Богородицу. Четвертый год – дипломная работа».

Третий год подряд дипломные работы выпускников Трифоновской школы – особые. Ученицы пишут праздничные ряды в возрождающиеся женские обители (так, сейчас создается праздничный ряд для иконостаса Шаровкина монастыря под Калугой – естественно, безвозмездно). «Вместо оплаты мы просим сестер монастыря помолиться о нас, – объясняет Мария. – И ученикам приятно, что выпускная работа – не просто так, а будет стоять в иконостасе монастырского храма, что нас там запишут для вечного поминовения, и будут молиться перед этими иконами». Да и стимул какой: такую работу ученик уже не может не закончить в срок, должен довести до конца, ведь её ждут матушки, о ней возносят молитву…

В учебной программе несколько теоретических предметов – церковнославянский язык, Закон Божий, литургика, история русской и византийской иконописи. Текучки практически нет: начав обучение, ни один ученик его уже не бросает. Это и не удивительно: в школе царит такая теплая добрая атмосфера, что уходить не хочется.

«Занятие иконописью меняет весь образ жизни, отношение к миру, – делится с нами ученица четвертого курса школы Татьяна. – Я пришла сюда, чтобы хоть как-то выйти из рутинности повседневной жизни, чтобы постоянно иметь перед глазами что-то святое, чистое, отвлекающее от суеты и развлечений и позволяющее сосредоточиться на более важных, серьёзных вещах. Но в то же время мне не хотелось отрываться от семьи и посвящать меньше времени и сил домашнему очагу. Я благодарна Господу, что Он привёл меня именно в иконопись. Не могла себе представить, что когда-то буду этим заниматься, а теперь счастлива: мой образ жизни поменялся именно так, как мне и хотелось».

«Иконописец постоянно живет в соприкосновении со святостью, с чудом Божиим, воспринимая его как непременный элемент окружающего мира, – продолжает Мария Жданова. – Бывает, учиться хотят люди абсолютно нецерковные, которые в храм не ходят, не исповедуются, не причащаются, но почему-то имеют желание писать иконы. И уже здесь начинают читать церковную литературу, посещать богослужения… Если раньше иконопись могла стать итогом, вершиной церковной жизни, сегодня она, бывает, становится входными вратами. Обучаясь писать икону, человек поневоле сталкивается с чем-то надмирным и неотмирным, и даже если и не становится в итоге профессиональным иконописцем, точно становится настоящим православным христианином. Ведь икона – запечатленная молитва. Когда иконописец пишет – он молится».

И детский праздник «на закуску»

Помимо настоятеля, служит здесь и священник Димитрий Привезенцев, возглавляющий группу милосердия в Знаменском храме и во всем Сретенском благочинии. Он привлекает прихожан к общему со Знаменским приходом социальному деланию. Помимо традиционных социальных проектов, у отца Димитрия есть и особое служение: он окормляет родителей, потерявших своих детей в результате онкологических заболеваний. Многие из подопечных благодаря этому воцерковляются.

А дважды в год, в попразднство Рождества и на Светлую седмицу, на поляне, где стоит храм святого Трифона, устраивают детский праздник. В нем участвуют дети из разных социальных групп, с различным состоянием здоровья и материальным положением – все вместе, единым коллективом. «При этом мы не забываем о главном – о церковной задаче праздников, о приближении их смысла к храму, – рассказывает помощник настоятеля Дионисий Шепилов. – Начинается и заканчивается празднование обязательной общей молитвой. А в середине маршрута каждая группа детей проходит через храм, в котором наши священнослужители рассказывают детишкам про духовный смысл праздника.

Андрей Клочков

Прихожанин

Дионисий ШИПИЛОВ, помощник настоятеля:

НАША ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА – ЛИТУРГИЧЕСКОГО ТИПА

– В 2000 году появилась приходская община, провели отопление. Постепенно благоустроили прилегающую территорию, построили приходской домик… Богослужения у нас только по субботам и воскресеньям. Помещение у прихода маленькое. Поэтому один и тот же зал по будням служит учебным классом Трифоновской иконописной школы, а по выходным после Литургии – трапезной для прихожан, здесь же позднее проходят занятия воскресной школы. Сначала все вместе участвуем в богослужении, затем трапезничаем, а после вместе учимся.

Справка

Церковь мученика Трифона в Напрудном

Приписан ко храму иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе.

Адрес: Трифоновская ул., д. 38, стр. 1.

Веб-сайт: triphon.ru