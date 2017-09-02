ЗАСЛУЖИТЬ ПОБЕДУ

Мы остались за старших

Умер протодиакон Николай Попович. Я хорошо знал его с детства, хотя позже наши пути разошлись по разным причинам. Он запомнился мне человеком горячим, искренним, очень живым. Отец Николай был последним – насколько я знаю – ушедшим от нас в вечность московским священнослужителем, ветераном той самой войны, которую мы привычно именуем Великой Отечественной.

По теме «Церковь и война», которая регулярно всплывает в церковной прессе к 9 мая, еще недавно было обычаем публиковать интервью с оставшимися в живых ветеранами-священниками. Все кончилось. Старшее поколение ушло.

Остались ветераны военных конфликтов, которых в последующей истории нашей страны было немало. В них гибли люди и тоже свершались подвиги, и о скорейшем завершении каждой войны молились и молятся в Церкви. В священный сан рукоположены бывшие их участники. Но о последних пишут редко. А ушедших поминают с особой теплотой и уважением.

Может быть, время еще не вышло? Ведь даже и при канонизации святых Церковь выдерживает некоторый срок после их кончины. Время расставляет многое по своим местам.

Может быть, масштабы несопоставимы? Это верно, хотя масштаб любого трагического события всегда одинаков: одна человеческая жизнь, спасенная или потерянная, стоит бесконечно много.

А может быть, мы просто благодарны ушедшему поколению за чувство причастности к Победе? Той Великой Победе, отблеск которой лежит на лицах потомков победителей. Их детей, внуков и правнуков, выходящих в мае на улицы с фотографиями героев, спасших страну и народ от гибели и заплативших за это непредставимо огромную цену. Причастности той выстраданной, вымученной, заслуженной Победе, за которую, как за спасительный якорь, уцепилось сегодня наше распадающееся национальное самосознание.

Отцы-победители ушли. Это переломный момент, который бывает в жизни каждого человека, каждого поколения. Отмечая их Победу, мы должны заслужить свои. Какими они будут и над кем? или чем? Не знаю.

Но нельзя жить только победами отцов. Иначе, когда настанет наш черед уйти в вечность, нашим детям не за что будет благодарить нас.

Протоиерей Михаил Дудко

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.