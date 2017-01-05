ЗАТЕПЛИТЬ ОГОНЁК

В канун светлого праздника Рождества Христова мы старательно и со вниманием готовим подарки. Важно научить этому и детей. Дизайнер Лана Высокогорская рассказывает, как проще всего изготовить праздничную свечу

В качестве материала подойдет лист вощины (это воск в светло-желтых листовых пластинах с выдавленными шестиугольными донышками пчелиных сот). Его можно приобрести в пчеловодческом центре, на крупной пасеке или заказать в интернете. Изготовление свечей путем скатывания вощины – один из самых простых вариантов свечной выделки, поэтому его в состоянии освоить даже дети.

Вам понадобятся:

пласт вощины (27х40 см);

джутовый шпагат (хлопковый фитиль или специально выпускаемое для свечей изделие);

материалы для украшения − кусочки некрашеной холстины или канвы, листья, засушенные или живые цветы, сушеные соцветия пижмы или веточки рябины, хлопчатобумажные нитки и т.п.;

ножницы;

линейка.

Алгоритм изготовления

1. Определитесь с размером свечи. Лучше всего разделить пласт вощины на четыре части. Сначала сложите его пополам (не бойтесь, что он сломается, воск достаточно мягок и податлив). Отделите половинки, затем каждую половинку сложите еще раз, аккуратно придавливая место сложения, и отделите.

2.Возьмите шпагат, положите его на край и отмерьте фитиль по размеру свечи. Отрежьте фитиль.

3. Положите фитиль на край вощины, загните небольшой край листа на фитиль и хорошо прижмите его. Далее скрутите свечу в плотный «рулетик», сильно не сдавливая. При этом следите, чтобы слои склеивались друг с другом. Плотно прижмите край листа к свече. Снизу и сверху также можно придавить (запечатать) края свечи.

4. Украсьте свечу засушенными цветами или ягодами, блестящими ленточками, шпагатом и т.д ). Рождественский подарок готов!





Ирина Сендецкая