ЗДЕСЬ РЫБА ЕСТЬ!

Скромно и вкусно: Едим треску и пироги. Два меню к грядущим праздникам

В этом году временной интервал между Благовещением и Вербным воскресеньем минимален. Хозяйки заранее попытаются приготовить праздничные угощения так, чтобы тесное общение с ними растянулось на оба «красных» дня. Сегодня вниманию читателей предлагаем два варианта обеда: попроще и более затратный.

Суп из окуня

Окунь без головы – 1 шт.

Вода – 1–1,2 л

Небольшие лук и морковь – по 1 шт.

Рис или пшено – 2 ст. л.

Картофель – 2 шт.

Перец горошком, лавровый лист.

Соль.

Свежая зелень – по вкусу.

На очищенной рыбе делаем два надреза, чтобы после варки разделить тушку на три куска. В кипящую воду кладем порезанный кубиками картофель и лук, тертую морковь, промытые рис или пшено. Снимаем пену, варим на медленном огне 15 минут. Добавляем соль, лавровый лист и перец, опускаем в бульон рыбу, снова снимаем пену. Варим под крышкой при умеренном кипении еще четверть часа.

Перед подачей вареную рыбку освобождаем от костей и разделяем на куски, раскладываем по тарелкам.

Наливаем суп, украшаем мелко порубленной зеленью.

Рыбные котлеты

Треска или пикша, тушка без головы – 1,5 кг.

Крупная луковица.

Белый хлеб – 2 горбушки.

Соль и черный молотый перец – по вкусу.

Сухари для панировки.

Крахмал – по необходимости.

Рыбу размораживаем, очищаем от костей и кожи. Филе режем на кусочки, отжимаем лишнюю влагу. Лук поджариваем на растительном масле. Хлеб замачиваем в воде. Все пропускаем через мясорубку, солим, перчим и очень тщательно вымешиваем фарш. Оставляем на 30 минут в холодильнике. Если фарш жидковат, вмешиваем в него 2–3 ст. л. крахмала или муки. Формируем котлеты, обваливаем их в панировочных сухарях или муке.

Совет: Рыбные котлеты замораживаем следующим образом. Раскладываем рядами на посыпанный мукой поднос и устраиваем в морозилке на 12 часов. Затем расфасовываем их по пакетам. Готовим на сковороде с растительным маслом. На небольшом огне под крышкой поджариваем одну сторону, пока не разморозится котлетка, перевернув на другую сторону, увеличиваем огонь и поджариваем до румяной корочки.

Пирог

Замешиваем постное дрожжевое тесто (его подробный рецепт мы публиковали в 6-м (595-м) номере за март прошлого года).

Теплая вода – 300 мл

Просеянная мука – 450–480 г

Масло подсолнечное – 3 ст. л.

Сухие дрожжи – 10 г

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 3 ч. л.

Начинка:

Горбуша консервированная – 2 банки

Рис – полстакана

Лук – 2 шт.

Свежий укроп

Рыбу очищаем от костей, разминаем вилкой, соединяем с поджаренным луком, вареным рисом и порубленным укропом. Солим и перчим по вкусу.

Раскатываем тесто в прямоугольный пласт толщиной 2,5 см. Сверху ровным слоем распределяем рыбную начинку. Загибаем края пирога. Прищипываем уголки, чтобы во время выпечки бортики не разошлись.

Выпекаем 15–20 минут при температуре 200–210 градусов.

Затратнее и благороднее: Причудницы-форели и их подруги

Семга соленая в домашних условиях

Берем одну половину брюшной части рыбы, освобожденной от костей, на коже. Смешиваем соль и сахар в соотношении 2:1 из расчета 2 ст. л. соли на кило рыбы. Этой смесью кусок рыбы натираем с обеих сторон. Далее кладем его в глубокую тарелку кожей вниз, накрываем фольгой, оставляем при комнатной температуре на 10 часов, затем переворачиваем и не беспокоим еще 10–12 часов. После рыбу убираем в холодильник. Через три часа она будет готова к употреблению.

Радужная форель, запеченная в фольге

Рыбу с головой очищаем от чешуи, обрезаем плавники, удаляем жабры. Тщательно промыв, плотно набиваем брюшко мелко порубленным свежим укропом, смешанным с ½ ч. л. соли. Бока рыбы тоже слегка натираем солью. Плотно оборачиваем форель двумя слоями фольги для запекания. Выкладываем на противень. Готовим не меньше часа при температуре 200 градусов. Подаем, сбрызнув лимонным соком.

Солянка рыбная

Форель (семга) охлажденная

Огурцы соленые или маринованные – 7 шт.

Лук – 4–5 средних луковиц

Томатная паста – 180 г.

Вода – 3 л

Соль, лавровый лист

Зеленые оливки, лимон и свежая зелень.

Выбираем охлажденную форель или семгу с головой весом 3–4 кг. Очищаем от чешуи, удаляем жабры. Хвост отрезаем там, где заканчивается брюшная полость, с головой захватываем немного мяса со спинки. Удаляем хребет и кости. Из боковых частей тушки получаем два филейных куска. Один из них солим. У другого нижнюю часть (брюшки) употребляем для начинки в пирожки, а верхнюю разрезаем на порционные куски по количеству персон. В холодную воду опускаем хребет, голову и хвост, варим бульон. Одновременно в другой кастрюле томим в небольшом количестве воды порезанные огурцы, на сковороде с растительным маслом обжариваем измельченный лук, в конце жарки добавляем томат. Через 20 минут после закипания рыбный бульон сливаем в кастрюлю большего размера. Собираем рыбное мясо с хвоста и с головы, все кости удаляем, соединяем с огурцами, томатом и луком. Доводим до кипения, опускаем в бульон порционные куски сырого филе и варим 20–30 минут на медленном огне. За 10 минут до готовности добавляем по вкусу соль и лавровый лист, который следует убрать по окончании варки. Разливая солянку, в каждую тарелку кладем по 4 зеленых оливки и тонкому ломтику лимона, украшаем свежей зеленью.

Совет. В качестве напитка к рыбным блюдам подойдет домашний лимонад. Его рецепт: В трехлитровую банку режем кусочками лимон, для любителей покислее – 2 лимона. Добавляем 3-4 ст. л. сахарного песка, заливаем крутым кипятком. Даем остыть при комнатной температуре, а затем отправляем в холодильник как следует настояться. Перед подачей на стол лимонад процеживаем.

Бонус на закуску: рецепт необычного блюда, которое украсит любой рыбный обед

Хек в кисло-сладком соусе

Филе хека – 600 г.

Небольшие лук и морковь – по 1 шт.

Томатная паста – 2 ст. л.

Ананасы консервированные резаные – полбанки

Мука для панировки

Нарезаем рыбу на порции, солим и панируем в муке. Обжариваем на растительном масле. Отдельно готовим томатный соус: обжариваем нарезанный полукольцами репчатый лук и тертую морковь. Добавляем томат, соль, черный молотый перец, доливаем 100–150 мл воды и тушим несколько минут. Размешав, кладём лавровый лист и душистый перец. Через пять минут добавляем ананас. В кастрюлю ингредиенты выкладываем слоями: рыба, томатный соус и т.д. Ставим на маленький огонь, томим под крышкой 10–15 мин

Соус к рыбе

Используем сразу после приготовления.

Лимонный сок – 1,5 ч. л.

Тертый клубень сельдерея – ¼ ч. л.

Молотая паприка –1/8 ч. л.

Сахар – 1,5 ч. л.

Томатная паста – 2 ч. л.

Черный перец

Красный винный уксус – 25 мл.

Крупная соль – ¼ ч. л.

Сухая горчица – 1 ч. л.

Оливковое масло –1/2 стакана.

Измельченный репчатый лук – 1 ч. л.

Все ингредиенты, кроме масла, взбиваем блендером до состояния пюре. Не выключая блендер, тонкой струйкой вливаем масло и взбиваем до однородной эмульсии.

Иван Дмитров

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.