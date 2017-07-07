ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Городская семья VS 20 соток целины

Поголовный садово-огородный энтузиазм с ростом благосостояния в средней московской семье в нулевые годы быстро улетучивался. И в один прекрасный момент массовое сознание горожан утвердилось в том, что дача или дом в деревне не для работы, а для отдыха. Следуя моде, многие превратили приусадебные участки в прекрасные газоны с альпийскими горками и тенистыми плодовыми деревьями. Но экономические реалии дня сегодняшнего диктуют иную сельскохозяйственную тактику.

Скрытая угроза

Когда число детей в семье растет параллельно продуктовой инфляции, поневоле задумаешься. Если прежде деревенский дом на 20 сотках среднерусской глубинки с заросшим садом и огородом служил идеальной игровой площадкой, теперь все изменилось: взрослые решили посадить огород. Так, ничего серьезного: петрушка, укроп, лук, кабачки, огурцы и клубника.

Ранней весной на предполагаемом участке под корень вырубили все деревья, достигшие за два десятка лет неконтролируемого роста внушительной толщины. Сожалений нет как нет: под топор пошли терн и дикорастущая слива.

Распахать целину, зараставшую 20 лет всем подряд от крапивы до малины, можно только механически – трактором, а у нас, кроме мускульной силы, ничего… Надо было видеть недоумение местных жителей, когда на многодетном участке появилась яма, по пропорциям напоминающая могилу. Только не такая глубокая.

Новая надежда

Это новомодные грядки, устройство которых штудировалось долгими зимними вечерами на интернет-просторах. Все просто: выкапывается прямоугольная яма тридцати сантиметров глубиной. Плодородный слой снимается, из земли выбираются все корни. Далее огораживаем будущую грядку листами шифера, досками или любым другим подручным материалом так, чтобы получились бортики высотой с ладонь или чуть больше. Дно устилаем картоном от коробок, насыпаем песок, мульчу (подойдут порубленные высох­­шие стебли травы – фактически то, что скошено неделей раньше) и плодородный слой. Можно сажать рассаду и семена!

Сил хватило только на одну грядку четырехметровой длины. Зато огурцы в виде рассады принялись и чувствуют себя прекрасно.

После возни с высокотехнологичной грядкой появилось здравое желание просто перепахать весь отведенный под огород участок и протоптать дорожки между грядками. Вообще-то так вся деревня и делает. Но трактор не подойдет: его плуг очень глубоко берет, а земля на участке оказалась привозная, черная и жирная. Местные обзавидовались, а нам и невдомек, что ходим по черному золоту. Итак, пахать нельзя: под нашим «золотом» малопитательный суглинок.

Культиватор наносит ответный удар

Однажды утром к дому подкатил новенький «Форд» с прицепом, на котором стоял культиватор. Практикуется, оказывается, такая услуга: все удовольствие – 350 рублей за сотку. Деревенские говорят, очень дорого.

Маленький трактор завелся и пошел молотить. Дяденьку не предупредили, что ­вокруг супергрядки мы понемногу отвоевывали тер­ри­торию у джунглей, и наши драгоценные, только что выросшие аккуратные дорожки будущей зелени вместе с кустом многолетнего лука были нещадно перемолоты. Ладно, еще посадим. Культиватор извлекал полусгнившие деревянные балки (наверное, когда-то был сарай), бутылки, консервные банки, проволоку… В итоге набралась приличная куча мусора. И… столь же приличная куча корней, корешков и побегов малины и терна.

Есть, кстати, верный способ борьбы с сорняками: надо засеять вспаханную площадь горчицей. Она подавит все другие растения, а сама потом успешно при следующей вспашке переработается. Это в теории. Вскрытие покажет…

А вот цветочную рассаду высаживать было уже некуда, да и сил на цветники не осталось. Зато цветы в горшочках живописно стоят теперь в самых невообразимых местах: поднимаются по старой лестнице, выглядывают из-за кирпичной кладки, некоторые прижились в ящиках древнего комода, который жалко было выбросить – но и дома ему было уже не место…

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.

Святые – покровители земледелия

Великомученик Георгий Победоносец – защитник крестьянства и покровитель воинов. Имя происходит от греч. γεωργός – земледелец. Также в «Житии великомученика Георгия» описано чудесное оживление единственного вола у земледельца.

Мученица Дорофея Кесарийская – покровительница садоводов и цветоводов. В ее житии есть сюжет о цветах и яблоках. Когда святую вели на казнь, некий ученый человек (видимо, схоластик) Феофил с насмешкой сказал ей: «Невеста Христова, пошли мне из сада Жениха твоего розовых цветов и яблок». В ответ мученица кивнула ему. Перед смертью святая попросила дать ей время помолиться. Когда она окончила молитву, ей предстал ангел в виде прекрасного юноши и подал на чистом полотне три яблока и три розовых цветка. Святая попросила передать все это Феофилу, после чего была усечена мечом. Получив благодатные дары, недавний гонитель христиан был поражен, уверовал в Спасителя и исповедал себя христианином.

Еще молятся при сеянии и жатве – апостолу Филиппу; против порчи плодов, во время голода, о плодородии земли – священномученику Харлампию; от гусениц и прочих насекомых-вредителей – мученику Трифону.