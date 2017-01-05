ЖДУТ ВАС ЁЛКИ

Скрупулезно проштудировав официальные анонсы викариатств, мы выделили десять наиболее интересных рождественских представлений

1. Храм Христа Спасителя

«Особенный день». Героине рождественского представления маленькой девочке Маше предстоит перенестись на два тысячелетия назад. Она узнает, кто такой Спаситель и почему люди даже спустя две тысячи лет по-прежнему верят в чудо Его Рождества. Елка в Храме Христа Спасителя подарит вашему ребенку незабываемые эмоции и станет по-настоящему торжественным аккордом праздника.

Ежедневно с 26 декабря по 8 января в 10.00, 13.00, 16.00 и 19.00

Адрес: Москва, ул. Волхонка, д. 15

ВИКАРИАТСТВО НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2. Храм Троицы Живоначальной в Троицке (Ильинское благочиние)

Рождественский концерт Воскресной школы «Лествица». Дополнительную информацию уточняйте у Светланы Мочаловой по тел.: (926) 591-32-53 и электронной почте svetolov@list.ru.

15 января в 15.00

Адрес: Троицк, пл. Верещагина, д. 1, центр «МОСТ»

3. Храм Архангела Михаила в Белоусове (Одигитриевское благочиние)

Рождественская елка совместно с младшей группой ансамбля «Кладец». Время уточняйте по тел.: (916) 726-08-23 (Оксана Филина), доп. информация на веб-сайте hram-belousovo.ru.

8 января

Адрес: Москва, поселение Новофёдоровское, село Белоусово, дер. Юрьево, Храм Архангела Михаила

4. Храм Всемилостивого Спаса в Воронове (Никольское благочиние)

Святочные посиделки. Музыкально-поэтический вечер с приглашенными артистами. Справки по тел.: (916) 677-63-58; (495) 592-46-43 и эл. почте voronovo-hram@mail.ru.

8 января в 17.00

Адрес: Москва, поселение Вороновское, село Вороново, Вороновская школа искусств

5. Крокус Сити Холл

Сочинение митрополита Волоколамского Илариона переводит евангельские тексты на язык возвышенной музыки, которая способна потрясти и вдохновить слушателя любого возраста. В постановке примут участие Государственный академический симфонический оркестр им. П.И. Чайковского, несколько знаменитых хоров, включая детский, а также звезды оперной сцены Анна Аглатова и Александр Виноградов.

14 января в 19.00.

Адрес: Красногорск, 65–66 км МКАД, концертный зал «Крокус Сити Холл»

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВИКАРИАТСТВО

6. Храм святителя Мартина Исповедника, папы Римского (Вознесения Господня) в Алексеевской Новой Слободе (Покровское благочиние). Рождественская ёлка в кинотеатре «Иллюзион». Бесплатные билеты спрашивать в храме, тел.: (495) 911-75-40.

8 января в 14:30

Адрес: Москва, Котельническая наб., д. 1/15

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ ВИКАРИАТСТВО

7. Храм прав. Симеона Верхотурского в Марьине (Влахернское благочиние)

В 12.00 – Симеоновская благотворительная рождественская елка (встреча с Дедом Морозом, ярмарка, хоровод, игры).

В 13.00 – спектакль-сказка «Мио, мой Мио», выступление хора, чтение стихотворений, рождественские подарки. Дополнительную информацию уточняйте у Марины Герего по тел. (905) 544-36-72 и эл. почте a.gerego@yandex.ru.

8 января в 12.00

Адрес: Москва, Перервенский б-р, д. 10, к. 1, Школа № 1357

8. Николо-Перервенский монастырь (Петропавловское благочиние) Рождественские гуляния для молодежи (игры, катание на лошадях, колядки), подробности по тел.: (495) 353-46-89.

8 января

Адрес: Москва, Шоссейная ул., д. 82

9. Храм свв. апп. Петра и Павла в Лефортове (Петропавловское благочиние)

Рождественская елка благочиния в концертном зале 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. В программе рождественский концерт воскресной школы для детей. Подробности по тел.: (962) 908-86-44, свящ. Илия Тягин.

15 января в 12.00

Адрес: Москва, 1-й Краснокурсантский пр-д, д. 1/4. Дежурный по части: (499) 261-80-92

10. Храм прп. Сергия Радонежского на Рязанке (Петропавловское благочиние)

Рождественская елка для жителей Рязанского района. Встреча Дедушки Мороза, постановка воспитанников воскресной школы, концерт музыкальных и танцевальных коллективов, игры, хороводы, конкурсы. Подведение итогов рождественского конкурса детских поделок «Рождественская игрушка на елку». Доп. информация – по тел. (915) 296-61-71 и эл. почте hram-ryazanka@mail.ru, Людмила Игнатова.

15 января в 12.00

Адрес: Москва, Окская ул., 17

Владимир Ходаков, Сергей Любимов