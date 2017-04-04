ЖЕНЩИНЫ В ЦЕРКВИ

На пути от 8 марта к Неделе жен-мироносиц

К красным дням календаря можно относиться по-разному, но значимое место женщин в Церкви в доказательствах не нуждается. Достаточно просто сравнить количество головных платков на любом богослужении с непокрытыми главами мужчин – и все вопросы отпадают.

После того, как рухнули все надежды учеников Христа на Его воцарение как долгожданного Мессии, когда с ужасом они наблюдали за Его унижениями, позорным распятием и мучительной смертью – апостолы пребывали в полнейшей растерянности и недоумении. И в то время, как ближайшие ученики и друзья Христа унывают кто где, женщины действуют.

Лишь только закончился субботний день, они с рассветом уже у гроба – чтобы помазать тело Распятого Учителя благовониями. При погребении на это не хватило времени – ведь уже наступал вечер пасхального праздника. В отличие от апостолов, эти женщины даже не пытаются анализировать всё происходившее у них на глазах, выстроить какую-то логическую схему. Они просто действуют, будучи движимы своей искренней любовью и привязанностью к Своему Учителю. Даже если понимают, что Он уже мёртв.

В Евангелии мы практически не видим женщин. В этой неприметности, непроявленности женского служения скрывается глубочайший смысл

И именно им, обычным, ни на что не претендующим женщинам выпадает особая честь первыми узнать от ангела, что Христос воскрес. И не только об этом извещает их ангел. Он ещё и поручает сообщить потрясающую новость всем апостолам, чтобы они отправлялись в Галилею, где их уже будет ожидать их воскресший Учитель! Как пишет евангелист, женщин объял трепет и ужас – и никому ничего они не сказали. О, как это по-женски: узнав первыми, они скрывают такую невероятную новость. Потому что боятся, что им не поверят, осмеют, а может даже, и унизят… да что можно ожидать от этих женщин, к которым в древнем мире относились, мягко говоря, без церемоний!

В Евангелии мы практически не видим женщин. Основные действующие лица – Христос и ученики. Они говорят, действуют, творят чудеса; а женщины постоянно где-то в тени. Лишь один раз евангелист обмолвился, что вместе со Христом были и женщины, которые «служили им». В этой неприметности, непроявленности женского служения скрывается глубочайший смысл. Для женщины быть матерью – главное призвание, причём это состояние очень мало зависит, есть ли у неё свои дети или же нет. Материнство – способность вобрать в себя других как своих собственных детей, заботиться о них, жить их нуждами и проблемами, отдавать себя без остатка жертвенному служению. И в этом жены-мироносицы оказались гораздо ближе ко Христу, нежели Его пытливые ученики – обещавшие идти за Христа даже на смерть – но при первом подозрении с клятвой и божбой отрекшиеся, те самые ученики, которые буквально три дня назад никак не могли решить, кто же унизит себя до положения раба, чтобы умыть другим ноги перед Тайной Вечерей.

Перед женщинами такая дилемма не стояла. Они служили своим мужьям и старшим не только из-за неизбежно низкого положения в обществе, но и просто из любви.

Хочется пожелать всем женщинам не стыдиться своей женственности, а напротив, суметь раскрыть её во всей красоте – верой и любовью, безграничной преданностью и всепобеждающей жертвенностью. В этом ваше главное Божественное задание, а значит, именно здесь и сокрыто ваше настоящее, нефальшивое, неделанное счастье!

Протоиерей Павел Великанов

Коллаж Владимира Ходакова

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.