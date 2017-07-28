ЖИЗНЬ БЕЗ ПАПЫ

Две очень грустные истории на полях материнского дневника

История первая: Пап на свете не бывает

Четырехлетняя девочка живет с мамой, бабушкой и дедушкой. Дедушка иногда водит малышку в садик. В группе – другая девочка, у нее молодая мама и лет на пятнадцать старше – папа. Не старый совсем, но все же… Ребенок из неполной семьи, видя этого чужого папу, говорит подруге: «А меня тоже в садик дедушка водит!»

История вторая: Чтобы родить второго ребенка, нужно еще раз жениться!

Мама вторично замужем, в семье появился второй ребенок. Мальчик восьми лет привык, что у него есть папа, но он с ними не живет (иногда они общаются), а еще есть как бы «новый папа» и маленький братик. Наш второклашка обожает популярнейший мультфильм «Барбоскины» про собачье семейство – папу, маму и пятерых их отпрысков. Самого младшего щеночка, Малыша, старшая сестра в одной из серий учит завязывать шнурки. И когда Малыш успешно осваивает науку, девочка говорит: «Молодец. Теперь ты можешь передать этот опыт младшему». А таковых нет, и Малыш подходит к папе, спрашивает, когда у него родится братик или сестренка. Глава семейства хватается за голову, волнуется, соображает, что бы такое ответить сыну, и в итоге сообщает, что пополнение будет не скоро. Мальчуган из неполной семьи, глядя на все это, говорит маме: «А знаешь, почему папа так сказал? Потому что он не хотел терять жену. Ведь чтобы родить второго ребенка, нужно еще раз жениться! Ты же меня родила от одного мужа, а брата от другого».

Специально для «ПМ» комментирует

Елена Федосеева, православный психолог Все лучшее детям, в том числе счастливые родители Описанные ситуации, к сожалению, для нашего времени типичны. Это как раз и есть следствие разрушения православной семейной традиции, в соответствии с которой союз мужчины и женщины незыблем в течение всей их совместной жизни. Детям, воспитываемым в неполных или смешанных семьях, в жизни придется туго. Усугубляет ситуацию, к сожалению, сама структура нашего общества, когда женщина обладает не только равными с мужчиной правами, но и несет равные обязанности. Модные сегодня психологи говорят, что женщина не должна терпеть, если мужчина плохо к ней относится (недостаточно зарабатывает, не помогает по дому и т. п.). Она может искать другого или предпочесть остаться одной. Но выход ли это? Если не сделать верные выводы, все это может повториться. Ребенка воспитывает не столько то, что ему говорят, сколько то, что его окружает. Информацию он впитывает на чувственном, эмоционально-бессознательном уровне. Взрослые могут при ребенке ничего не обсуждать, даже не разговаривать о существующей проблеме, но он бессознательно воспринимает в первую очередь состояние матери. И если во внешней среде между родителями существует межличностный конфликт, то ребенок его переживает как внутриличностный! Чтобы свести к минимуму повреждающее влияние развода на психику ребенка, необходимо (прежде всего маме) восстановить внутреннюю гармонию и покой, избавиться от обиды и ненависти, обрести смирение, чистоту мыслей и поступков. Все это колоссальная работа для души, которая может занять несколько лет (и то при значительной мотивации). Но воцерковленный человек обладает беспроигрышным ресурсом – благодатью ­Божией, врачующей любые душевные раны, исправляющей любые повреждения психики. Для этого необходимы лишь искренняя вера и открытое Богу сердце! Когда покой в душе мамы восстановится, тогда и ребенок будет счастлив. И уже не так важно, живет с ними вместе папа или нет. Духовный и, как следствие, физический контакт ребенка с папой будет восстановлен, потому что ведь именно мама своим внутренним состоянием может блокировать доступ ребенка к отцу.

Подготовила Мария Максимова

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.