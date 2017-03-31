ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

Как верующему человеку научиться избегать крайностей?

Опубликованный в четвертом, февральском номере газеты материал митрополита Рязанского и Михайловского Марка «Царский путь» вызвал живой читательский отклик. В многочисленных письмах нас спрашивают: как найти этот самый срединный путь и корректно избегать крайностей? Не чревато ли такое поведение бесконечными компромиссами, в том числе – с собственной совестью?

Епископ Сеатлийский Феодосий, викарий Западно-Американской епархии (РПЦЗ):

БЕРИТЕ ПОДВИГИ ПО СИЛАМ

Чаще обращайтесь за советом к духовникам, просите Господа укрепить нас в наших подвигах. И, конечно, не берите самовольно тот крест, который не сможете донести до Голгофы.

Епископ Орский и Гайский Ириней, профессор Орского гуманитарно-технологического

института: ПОСТУПАЙТЕ ПО СОВЕСТИ

Если всегда принимать решения, размышляя, угоден поступок Богу или нет – это и есть следование воле Божией. Если я всегда буду сверять свои поступки с учением Христа, со словами Священного Писания – не буду ошибаться, пойду правильным, царским путем. И если даже иногда Господь меня поправит, это пойдет во благо.

Любовь Акелина, председатель правления Благотворительного фонда великой княгини Евдокии Московской, телеведущая:

ЕСЛИ ТРУДИШЬСЯ – ЗНАЧИТ, НА ВЕРНОМ ПУТИ

Когда я начинала воцерковляться и впервые услышала слова «царские часы», «царский путь», мне это представлялось чем-то торжественным, окруженным ореолом возвышенности, недосягаемости, избранности. Царские часы воспринимаешь как часы, на которых обязательно присутствовал государь. Они такие долгие, длинные! Если сам государь приходил и стоял, что оставалось делать его подданным?! Особенно это касалось царя Алексея Михайловича, который, как известно, славился своей богомольностью. Если уж цари стоят, нам-то сам Бог велел! И с течением времени царским для меня стал путь, идя по которому надо трудиться – душевно и физически – и помнить о мере.

Протоиерей Константин Островский, благочинный церквей Красногорского округа Московской областной епархии:

ИЩИТЕ ДУХОВНИКА, СЛУШАЙТЕ СЕРДЦЕ

Заповеди известны всем. Но как применять их в конкретных ситуациях, действительно, очевидно далеко не всегда. Прав ли, скажем, полицейский, подставляющий левую щеку хулигану, ударившему его по правой? Истинно преуспевшим в духовной жизни, в молитве, в смирении людям Бог зачастую являет свою волю через сердечное извещение. Отвергнувшие свои желания перед волей духоносного старца-наставника тоже идут прямым путем.

Бывает, Бог посылает человеку пусть не совершенного святого, но все же опытного в молитве и в борьбе со страстями духовного отца. Это тоже большой дар Божий, которым нужно дорожить. И благо христианину, который в сознании своей немощи будет слушаться разумного и благочестивого приходского священника. Ведь даже ребенку лучше иметь несовершенную мать, чем быть сиротой!

Однако бывает, человек долго не может найти себе духовника. По словам мудрой старицы преподобной Арсении (Себряковой), Спаситель являет людям волю через обстоятельства жизни. Если человек в смиренном сознании своей духовной неопытности молится Богу, читает Священное Писание, церковные книги в надежде получить вразумление, старается бороться со страстями; благодушно, с благодарностью терпит посылаемые скорби – тогда всемогущий Господь найдет, как направить его на истинный путь. Не раз, конечно, он ошибется и споткнется, и даже упадет, но с Божией помощью исправится. И этот горький путь болезней и скорбей станет для такого человека путем в Царство Небесное – царским путем.

Архимандрит Феофилакт (Безукладников), наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря :

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ПРИНЦИП МАЯТНИКА

Ваш вопрос правильный, крайне своевременный для святой великой Четыредесятницы. Святые отцы имеют в виду под царским путем средний – ни правый, ни левый. Ведь это задача лукавого – пустить нас в духовную раскачку. Он толкает христианина, особенно стремящегося к подвижничеству, в чрезмерное усердие в самых разных добродетелях: молитвы, поста, поклонов, добрых дел. И порою в этом преуспевает: очень трудно объективно контролировать меру такого делания!

А затем лукавый его просто отпускает, как маятник. Маятник с размаху летит в нечестие, в грехи и пороки. Так часто бывает и у подвижника. Он может при этом кричать, взывать о помощи. Но он нарушил духовный закон, и поэтому оказывается там, в пороках и в страстях. Потом может с трудом из них выкарабкиваться.

Вообще всегда по жизни лучше помнить, что когда мы что-то делаем сверх силы, выше нашей меры, с нами сработает принцип маятника. Вот только если сразу кто-то начинает уклоняться влево – он четко видит, что, например, нарушает пост, и совесть его за это обличает. А когда человек делает доброе дело, его совесть спит спокойно. Именно поэтому важно пребывать в послушании у духовного руководителя, наставника.

Человеку необходимо опасаться того, чтобы не уклониться налево, то есть на прелести греховные; не уклониться и направо, то есть на излишние крайне суровые подвиги, и не прийти к гордости… Таким образом, понемногу, от добродетели к добродетели, ты как по лестнице взойдешь на небо и будешь в раю. Святитель Димитрий Ростовский

Владимир Ходаков

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.