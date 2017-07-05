5 МОСКОВСКИХ РЕК, СПРЯТАННЫХ ПОД ЗЕМЛЕЙ

Храмы на водах

Сегодняшнему горожанину сложно вообразить, что исторически многие московские храмы воздвигались на берегах рек и речушек, в изобилии пронизывающих территорию современной столицы. Практически все эти водоемы сейчас упрятаны в коллекторы и напоминают о себе лишь топонимами.

1. Ручей Золотой Рожок – Золоторожский Вал

Андроников монастырь

Также известен как Лефортовский ручей – нижний левый приток реки Яузы.

Свое имя получил по названию залива Золотой Рог от основателя Спасо-Андроникова монастыря святителя Алексия Московского после его паломничества в Константинополь.

Раньше его истоком служило болото, расположенное на нынешнем месте железнодорожной платформы Серп и Молот. В настоящее время ручей заключен в трубу, протекает под шоссе Энтузиастов и по территории завода «Серп и Молот». Устье – у Андроникова монастыря. Длина – 2,3 км. На нижнем участке длиной около 1 км перепад высот составлял 11,5 м, из-за чего его называли «горным потоком Москвы».

По названию ручья наименованы: Золоторожская набережная, Золоторожская улица, Золоторожский Вал, Верхний Золоторожский переулок, Средний Золоторожский переулок и Золоторожский проезд.

2. Река Рачка – Подкопаевский переулок

Храм Святой Троицы на Грязех

Рачка считалась грязной рекой – после разливов она напоминала большую грязную лужу. Историки рассказывают, что когда-то Рачка затопила церковь Святой Троицы на Грязех. Тогда река протекала около Ивановской горки через Кулички, затем пересекала Васильевский луг и впадала недалеко от Белогородской стены в Москву-реку. В наше время о ней напоминает только название переулка – Подкопаевский.

Церковь издревле стояла на заболоченном берегу, где в конце XVI века были возведены Покровские ворота Белого города. Нынешнее здание было построено в 1861 году по проекту архитектора Михаила Быковского на средства московского фабриканта – на­дворного советника Евграфа Молчанова. Ему предшествовали четыре храма, последовательно сменявшие друг друга в XVI–XIX веках.

1. Деревянная церковь с престолом во имя святителя Василия Кесарийского известна на этом месте с 1547 года. С 1619 года упоминается престол Покрова Пресвятой Богородицы.

2. В 1649 году построена первая каменная церковь с двумя престолами. В 1701 году – вторая, с новым приделом в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы. Летом 1742 года рухнула колокольня с нижней и верхней трапезной.

3. В 1745 году было решено строить новый храм без Васильевского придела. Освящение Введенского престола состоялось в 1748 году, а главного – Троицкого – в 1752 году.

4. В 1819 году теплая церковь была разобрана и на средства ктитора храма – купца, почетного гражданина, Ивана Ивановича Борисовского выстроена новая с престолами Собора Пресвятой Богородицы и Святителя Николая.

3. Река Неглинная – улица Самотечная

Храм Святой Троицы, подворье Свято-Троицкой Сергиевой лавры

В 1401 году название этой реки звучало как «Неглимна». Есть версии, что такое имя произошло от слова «неглинок» (болотце), а также от балтского корня glim (глубина), ведь в далекие времена на территории Москвы проживали балтские племена. Неглинная дала названия многим улицам и площадям столицы. Например, Трубная площадь названа так потому, что в стене Белого города было отверстие, через которое текла Неглинная. Улица Самотечная названа по пруду, который был началом для притока Неглинной (ее тогда именовали Самотеком). Кузнецкий мост своим названием также обязан этой реке.

Земли у Самотеки, где берет начало Неглинка, пожаловал лавре Василий Шуйский еще весной 1609 года в память героической обороны монастыря от польско-литовских интервентов. В 1630-х годах здесь образовалась лаврская слободка. Ее приходским храмом стала деревянная церковь во имя Живоначальной Троицы с приделом во имя преподобных Сергия и Никона Радонежских. По пути из обители в столицу в этих местах останавливались насельники лавры: Троицкая дорога проходила как раз мимо одноименной слободы. В начале дороги в 1695 году была выстроена знаменитая Сухарева башня, и в XVIII веке подворье получило название Троицко-Сухаревского. В 1815 году оно становится постоянной резиденцией ­митрополитов Московских – настоятелей Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

4. Река Черторый – Чертольский переулок

Алексеевский стародевичий монастырь – Храм Христа Спасителя

Черторый – левый приток Москвы-реки – протекал по краю Белого города (по линии нынешних Никитского и Гоголевского бульваров и Соймоновского проезда), в настоящее время заключен в трубу. Длина – 2 км. Правый приток – ручей Сивка, протекает под переулком Сивцев Вражек; левый – Ленивка. Оба также заключены в трубы.

Гидроним Черторый нашел отражение в топониме Чертолье, который, в свою очередь, сегодня сохранился в названии Чертольского переулка. Этот большой ручей брал свое начало на месте Патриаршего пруда в Козьем болоте, впадая в Москву-реку близ Семиверховой башни стены Белого города рядом с Храмом Христа Спасителя. В память о находившемся на этом месте женском Алексеевском монастыре сооружена Преображенская церковь возрожденного Храма Христа Спасителя.

5. Река Пресня – Красная Пресня

Храм Георгия Победоносца в Грузинах

Название известно в источниках с XVI века. Гидроним отразился в названиях Пресненские пруды, Пресненский переулок, улица Красная Пресня. Другое название Пресни – Синичка – произошло от слова «синий» (по цвету воды).

Общая протяженность – 4,5 км. Река Пресня брала начало на заболоченной местности (из Горелого болота) между Бутырками и лесом Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева близ платформы Гражданская Рижского направления Московской железной дороги. Протекала через пруд в Петровском парке, огибала с восточной стороны ипподром, пересекая Белорусское направление Московской железной дороги, далее вдоль Малой Грузинской улицы, по Новопресненскому переулку и вступала у Волкова переулка на территорию зоопарка. Впадает в Москву-реку у Новоарбатского моста.

В XVII веке эта местность была очень живописной, и в 1683 году по благословению Святейшего Патриарха Иоаки­ма по течению реки устроили четыре пруда. В 1908 году реку полностью заключили в коллектор. В нижнем течении, возле нынешнего Дома Правительства, сохранился Горбатый мост, соединявший пресненские окраины с центром города.

В пойме реки Пресни с 1750 года находится храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах – духовный центр грузинской диаспоры в Москве, где по соглашению между Главами Русской и Грузинской Православных Церквей ведутся службы на церковнославянском и грузинском языках. В 1899 году по проекту архитектора В.Г. Сретенского была выстроена новая вместительная кирпичная церковь в русско-византийском стиле, примыкающая к старому зданию храма с восточной стороны.

Иван Дмитров

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.