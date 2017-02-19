5 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ ПАПЕРТЬ УСПЕНСКОГО СОБОРА МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ

Апокалипсис 3D. Попасть в пространство образа

В Неделю о Страшном суде, приходящуюся в этом году на 19 февраля, мы приглашаем читателей на экскурсию в кафедральный Успенский собор Московского Кремля. Разумеется, не просто так! Зайдите в помещение каменной паперти и посмотрите наверх. В убранстве увидите фрески, содержание которых неподготовленному зрителю вряд ли будет понятно. Ведь традиционно на западных стенах церквей мы можем наблюдать фрески Страшного суда. Здесь же изображена книга Откровения Иоанна Богослова – Апокалипсис.

1. Паперть собора – новаторство XV века

Декор паперти Успенского собора стоит у истоков целой традиции расписывать преддверие храмов сюжетами из Апокалипсиса. Это сооружение, изначально построенное в 1479 году Аристотелем Фиораванти, было для современников чем-то необычным. Летописец подробно описывает его архитектуру: «Перед передними дверьми помост накры каменьем и в один кирпич сведе и середку на гире повесе железной».

2. Апокалипсис получился изящным

Страшные бедствия и чудовища здесь изображены скорее красивыми и изящными. Такова особенность этих росписей, роднящей их с древнейшими образами Апокалипсиса в русском искусстве, – иконой, написанной для Успенского собора, и стенописью Благовещенского собора. В XVII столетии устрашающих образов стало больше. Их заимствовали из западноевропейских гравюр, где традиция иллюстрирования Апокалипсиса была очень древней и богатой, в том числе пугающими, экспрессивными образами.

3. Уникальную роспись спасли реставраторы

Самая ранняя из аргументированных дата создания росписи собора – после пожара 1547 года, когда развалившуюся от жара паперть пришлось переделывать. На возможность этой датировки указывает сходство с росписью паперти Благовещенского собора (1547–1551 гг.) того же сюжета, а также с древней иконой Апокалипсиса Успенского собора (ок. 1480 г.) Вторая возможная дата – 1642–43 годы, когда вся стенопись собора была зарисована, сбита и исполнена заново, поскольку после пребывания в Кремле интервентов в Смутное время храмовое убранство сильно пострадало.

Возможно, дошедшие до нас фрагменты фресок представляют собой разновременные лоскуты как XVI, так и XVII столетий. Первый раз их поновляли в 1666 году, затем в 1676-м, в 1680–88гг. под руководством царского изографа Симона Ушакова, а также в 1771–78 и 1856 гг., причем последние два раза записывали масляными красками. Возможность любоваться фресками сейчас – плод самоотверженного труда реставраторов, буквально открывших росписи из-под записей и загрязнений в конце 1970-х годов.

4. Авторы – художники с утонченным пространственным мышлением

Росписи располагаются в двух крестовых сводах паперти, в узких простенках на южной и северной стенах, в люнетах и по сторонам от входа в наос, а также на наружной западной стене собора (для паперти она, наоборот, восточная). Другими словами, в распоряжении художников было много разнонаправленных криволинейных плоскостей, в которые надо было вписать длинное и сложное повествование. Они справились с задачей блестяще, использовав формы сводов, люнет и лопаток для размещения отдельных эпизодов Откровения. Более того: автор росписи включил в композицию реальное пространство паперти, сопоставляя отдельные эпизоды и части повествования – это одно из достижений византийской традиции монументальной живописи. Западу и русскому позднему Средневековью уже не было свойственно столь утонченное пространственное мышление.

5. Роспись вдохновила мастеров на века

Традиция помещать Апокалипсис в преддверии храмов оказалась очень устойчивой, дожив до XVIII века. Ее воплощение можно видеть в росписи Святых врат Спасского монастыря в Ярославле, датируемой 1564 годом. Другой выдающийся пример XVII века – роспись галереи Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря, где работала та же артель, что и в кремлевском Успенском соборе, но десятью годами позже, в 1650 г. Этот цикл примечателен, в частности, своим образом Небесного Иерусалима, и совершенно не похож на московскую Успенскую паперть. Цикл Апокалипсиса украшает также галереи храма Воскресения на Дебре в Костроме (1652), Воскресенской церкви архиерейского дома в Ростове Великом (1670-е) и своды западного крыльца храма Николы Мокрого в Ярославле (1673–75). «Апокалипсис» можно встретить в росписи южного крыльца Успенского собора в Ростове Великом (1698) или на западном крыльце церкви Ильи Пророка в Ярославле (1715). Правда, этим ансамблям уже не свойственно столь изысканное сопоставление сюжетов и пространственные ухищрения.

МОРЕ СВЕТА В КОНЦЕ СВЕТА

Сюжет росписи паперти Успенского собора Московского Кремля

Повествование начинается в нижней части северной распалубки северного крестового свода, в ее восточном конце видением Иоанну Сидящего на престоле в золотых одеждах, подобного Сыну человеческому (Откр. I). Образ Сидящего на престоле изображен в верхней части распалубки почти в самой верхней ее точке, а на другом ее конце представлены Ангелы Семи церквей (Откр. II, III). Эпизоды компонуются так, что происходящие на небесах события и видения оказываются в верхних точках этих сводов, буквально ближе к небу. В северном своде помещена передача Агнцу «Книги, запечатленной семью печатями» (Откр. V, 1), в южном – Ангел c фимиамом перед жертвенником и Иоанн (Откр. VIII, 3,4). Симметрично началу повествования в южной распалубке южного крестового свода изображена передача Иоанну Книги ангелом, который одной ногой стоял на земле, другой на водах (Откр. X, 8,9).

Важную роль в создании этой иерархии играет свет. В западных распалубках обоих примыкающих к оконным проемам сводов расположены две торжественные теофанические сцены. В северной – видение «Сидящего на престоле» (Откр. IV, 2–10), перед ним Стеклянное море. В южной – последнее видение Агнца и ангелов с трубами (Откр. VII, 9-11).

Точно напротив этих окон в люнетах стены находятся еще две сцены триумфа Христа. В верхней части северного люнета изображен Агнец, стоящий на Сионе (Откр. XIV, 1). В южной люнете проиллюстрировано последнее значительное небесное знамение: «… вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну человеческому; на голове его золотой венец» (Откр. XIV, 14).

Происходящее на земле, в том числе бедствия и ужасы, помещено преимущественно в нижних узких частях распалубок сводов. В частности, это падение в море горы, пылающей огнем (Откр. VIII, 8, 9); звезда Полынь; люди, прячущиеся в пещерах; Смерть с косой и персонификация Ада, на которую она наставляет арбалет; саранча и враждебное воинство на чудовищных конях. В нижних частях люнетов также изображены сцены борьбы и возмездия: в северном ангелы побивают красного зверя, в южном Христос срезает виноград.

В распалубках примыкающих к стене сводов изображены Всадники Апокалипсиса и история пророков. Обратим внимание: смерть на бледном коне и сцена гибели пророков помещены ниже по сравнению с основной частью повествования.

В центре перекрытия изображен ангел с крестом и люди – запечатленные рабы Божии. Ангел велит не вредить небу и морю, пока не отметят печатью всех праведников. Он обращается к ангелам, сдерживающим четыре ветра земли. Они изображены в верхней части узких простенков, то есть к ним обращаются через реальное пространство паперти. По тексту ангелов четыре, но сохранились только два (где могли быть еще двое – трудно предположить). Ветры – настоящие античные персонификации, только с крыльями. Чтобы никому не пришло в голову принять их за ангелов, цвет их серый, а волосы взъерошены.

Под сдерживающими их ангелами – сюжеты, перекликающиеся по форме и противоположные по содержанию. Под северным – Жена, облаченная в Солнце, которую и преследовал дракон, побиваемый на соседней стене, а под южным – Вавилонская Блудница верхом на звере. Под Женой, облаченной в Солнце и улетающей от дракона на крыльях, подразумевается Христос-триумфатор, чуть ниже – фрагмент архитектуры (скорее всего, Небесный Иерусалим).

Северная часть стены по соседству с историей Жены и триумфом небесного воинства отведена под Страшный суд. Здесь акцентирована тема искупления и блаженства. Кары, постигающие человечество, изображены в южной части стены, под люнетой со сценой жатвы. Ангелы сбрасывают в море жернов, созывают птиц пожрать трупы, Смерть в виде женской фигурки бежит от людей и т.д.

Юлия Бузыкина, кандидат искусствоведения

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.