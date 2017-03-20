5 ХРАМОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОСТРОИТЬ ЗАНОВО

Святыня и пустота

После массового сноса храмов в советское время в нашем городе чудом уцелело несколько пустырей. «Православная Москва» оценила градостроительные перспективы пяти из них.

1. Сквер по адресу: ул. Покровка, 7, на месте разрушенной церкви Успения Пресвятой Богородицы на Покровке.

Когда-то говорили, что этот ярчайший памятник нарышкинского барокко – восьмое чудо света. Архитектурой и декором церкви XVII века восхищались Василий Баженов и Бартоломео Растрелли. Это был любимый в Первопрестольной храм Федора Достоевского. Наполеон намеревался разобрать Успенский храм и перенести его в Париж.

Тем не менее Моссовет в конце 1935 года постановил закрыть, а затем и снести уникальную церковь под предлогом необходимости расширения проезжей части. На защиту шедевра встали архитекторы-реставраторы во главе с Петром Барановским. Однако энтузиастам разрешили только обмерить здание и сохранить несколько резных белокаменных деталей. Зимой 1936 года Успенскую церковь разобрали.

Шансы на возрождение высоки: место не застроено, сохранились чертежи храма. В 2014 году начала свою работу инициативная группа по воссозданию церкви.

2. Пустырь по адресу: Бобров пер., 6, на месте храма Святых мучеников Флора и Лавра у Мясницких ворот.

В середине XVII века на этом месте появилась каменная пятиглавая церковь с шатровой колокольней – маленькая и очень уютная. В дальнейшем она мало подвергалась перестройкам. В России считалось, что святые Флор и Лавр покровительствуют лошадям. А потому 18 августа, в день их памяти, к храму стекались все московские извозчики, кучера и конюхи.

В годы сталинской реконструкции Москвы (1934–1935) церковь Флора и Лавра была снесена, а пустырь отдан под шахты Метростроя. По воспоминаниям современников, здесь появился дощатый барак бетонного завода, вечно покрытый слоем зеленоватой цементной пыли. Позже на пустыре располагалась автостоянка, затем – техническая площадка строительства станции метро «Сретенский бульвар».

В 2005 году Патриарх Алексий II благословил проект восстановления храма Флора и Лавра у Мясницких ворот. Однако реализации идеи помешали массовые протесты на Сретенском бульваре и финансовый кризис.

В настоящее время на пустыре планируется начать работы по возведению второй очереди театра Et Cetera. И хотя инициаторы восстановления храма обратились к москвичам с призывами не допустить застройку этой площадки театром, шансы на то, что здесь будет возрождена старинная церковь, тают с каждым днем.

3. Пустырь в городке им. Баумана в Измайлове на месте снесенной церкви Иоасафа, царевича индийского.

Вплоть до 1937 года здесь находилась одна из церквей царской усадьбы Измайлово. Двухъярусный домовый храм Иоасафа был основан еще в XVII веке и непосредственно примыкал к каре государева двора снаружи. Архитектура церкви была достойна самых высоких похвал. Храм имел восьмиярусный иконостас, изготовленный в Оружейной палате по заказу царя Федора Алексеевича.

После революции церковь закрыли, а в 1930 году приняли решение ее снести. Со слов местных жителей известно, что в войну на пустыре сажали картошку.

Для воссоздания церкви Иоасафа в настоящее время нет препятствий. Место свободно, чертежи сохранились.

4. Пустырь на углу Пречистенской набережной и Всехсвятского проезда на месте церкви Похвалы Пресвятой Богородицы в Башмаках.

Храм, первые упоминания о котором относятся к XV веку, находился недалеко от Волхонки, на Алексеевском холме близ Храма Христа Спасителя. Это была единственная московская церковь в честь праздника Похвалы Богородицы. В храме находилась чудотворная икона святителя Николая, к которой приходило много паломников. Внешний вид и внутреннее убранство, сохранившиеся до революции, храм получил в конце XVII века: высокий, пятиглавый, с декором в стиле барокко и шестиярусным иконостасом.

В 1932 году, спустя год после сноса Храма Христа Спасителя, церковь разрушили, чтобы освободить территорию для строительства исполинского Дворца Советов.

У храма есть все шансы на восстановление. Место, где он находился, пустует, сохранились данные о его внешнем виде.

5. Сквер по адресу: ул. Остоженка, 15, на месте храма Воскресения Словущего на Остоженке.

Для совершения некоторых церковных таинств и треб вне стен Зачатьевского монастыря за его оградой были выстроены два приписных к обители храма. Один из них – Воскресения Словущего. По данным современных исследователей, первый деревянный храм на этом месте мог быть выстроен еще во второй половине XIV века. В дальнейшем церковь многократно обновлялась и перестраивалась. За несколько дней до своей кончины здесь совершил Литургию Патриарх Тихон.

Церковь закрыли в 1933 году, а снесли спустя два года в связи со строительством первой очереди метро. Поскольку прокладка линии метрополитена велась открытым способом, это стало поводом для сноса «тяжелого» церковного здания, нагрузку которого, как говорили тогда, мог не выдержать тоннель метро.

Храм Воскресения Словущего на Остоженке может быть восстановлен как ценный градостроительный объект. Уже подбираются архивные и исторические материалы для его воссоздания, разрабатывается проектная документация, под клумбами в сквере на Остоженке сохранился его фундамент.

Мария Максимова

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.