6 ЧАСОВ С ВОЛОНТЕРАМИ

Стереотипное восприятие человека в светло-зеленой жилетке с опознавательным знаком движения «Православные добровольцы» – помощь верующим в длинных очередях к святыням или во время крупных общецерковных торжеств. Это правда, но далеко не вся. Корреспондент «ПМ» выяснял, откуда берутся православные волонтеры и чем они занимаются.

14.30. Успешно зарегистрировавшихся волонтеров, приглашенных во вторую смену, старшие координаторы забирают с условленной точки на Волхонке. Пройдя досмотр (никаких исключений для добровольцев блюстители порядка не делают – с запрещенными предметами в «чистую зону» не пустят даже обладателя специального пропуска, весьма разношерстный и разновозрастный коллектив, человек сто, оказывается на лестничном сходе к Пречистенской набережной. Внизу, в превращенном в мобильный штаб добровольцев автобусе, можно оставить личные вещи и получить жилетку.

15.07. «Сегодня народу немного, – комментирует координатор по линии молодежного движения “Православные добровольцы” Максим Соколов. – В смене могут работать до 200 волонтеров, в день сюда приходят от 350 до 450 человек. Но очередь сейчас не очень длинная, часа на три с половиной (при этих словах собеседник внимательно читает со своего айфона сообщения специального чата оперативного штаба. – Ред.), так что сил хватит». (Автору этих строк за время принесения мощей святителя Николая в Москву на телефон дважды приходила рассылка о наборе волонтеров.)

По словам Максима Соколова, одних только активистов движения «Православные добровольцы» было бы недостаточно: «Большинство тех, кого вы здесь видите, могут дежурить лишь одну смену, так что контингент постоянно меняется. В основном желающие регистрируются на нашем сайте. Еще за отдельные дни дежурств отвечают координаторы от того или иного викариатства, подбирающие добровольцев по своим приходам. В целом собирается разнородный коллектив, который нас вполне устраивает».

15.29. После непременного ритуала коллективного фотографирования на ступенях той же лестницы начинается инструктаж, который весьма динамично проводит главный координатор смены Денис Егоров: «Главная ваша задача – помочь максимально комфортно отстоять в очереди. Любое действие с людьми лучше согласовывать с полицией, если сомневаетесь – лишний раз перезвоните, на проезжую часть никого не выводите. В соцочередь (специальный коридор для льготников. – Ред.) направляйте только паломников с грудничками, беременных на последних сроках и инвалидов первой группы».

16.00. Из автобуса извлекают самокат, ролики и велосипед для мобильного обеспечения очереди, и счастливые водители этих транспортных средств уезжают на первые задания. А за неприметной дверцей в стенке Патриаршего моста раскаляются телефоны. Здесь располагается общецерковный оперативный штаб принесения мощей и телефонистки горячей линии отвечают на умные (и не очень) вопросы.

«Вообще-то я тут на подхвате, – признается студентка-заочница Московского гуманитарного экономического университета Мария Игнатенко. – Убежденным волонтером меня воспитали родители, а поскольку я человек верующий, в сентябре прошлого года я пришла в движение “Православные добровольцы”».

17.43. Тем временем «расчет» добровольцев занял позиции внутри самого храма. Павел Дмитриев, специалист по установке цифрового оборудования, помогающий паломникам на выходе из храма: «Ну да, на Патриаршие богослужения нас иногда приглашают. Но, смею вас заверить, мы тут не ради них. Главное – в свободное время другим помочь, Богу чем-то послужить…»

19.24. Служба службой, а обед по расписанию. Представителей волонтерского «войска» из разных подразделений попеременно приглашают восполнить иссякшие силы. И после краткого перекуса мы продолжаем выведывать у зеленых человечков их главный секрет: с какой целью едут они через пол-Москвы в ненастье, а потом вкалывают несколько часов за спасибо. В какой мере нам удалось найти ответ – судить читателям.

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №13 (626) июль, 2017 г.

Сайт движения «Православные добровольцы»: http://pdobro.ru