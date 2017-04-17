7 ГЛАВНЫХ ДЕЛ СВЕТЛОЙ СЕДМИЦЫ

Звоним в колокола, набираем артос и святую воду, творим милосердие



1. В пасхальный воскресный вечер в храме прихожан обычно немного. Меж тем в это время можно побывать на единственной в году службе – Великой пасхальной вечерне. Исполненная света и радости, она проходит быстро: произносится великий прокимен «Кто Бог велий…», Евангелие читается лицом к народу, поются пасхальные стихиры, а в конце службы все молящиеся подходят ко кресту. Человеку за время земной жизни не так уж много раз дается возможность пережить радость Воскресения. Великая пасхальная вечерня – логичное и правильное завершение святого дня Пасхи Христовой.

2. Наверное, у каждого москвича есть заветная звонница, на которой он хочет ударить в колокол. На Пасхальной неделе мечты сбываются! Особую радость колокольный звон доставляет детям. В некоторых храмах специально привязывают к языкам колоколов цветные ленты, чтобы малышам было удобно огласить округу своим нестройным, но радостным трезвоном.

СОВЕТ: Самый удобный момент для звона – сразу после Литургии: среди дня можно не застать звонаря, который проведет на колокольню.

3. После каждой Литургии на Светлой седмице обычно совершается крестный ход. Наверняка, если вы выразите желание, вам поручат нести артос или икону, а то и хоругви.

4. В Светлую пятницу по окончании Литургии служится первый в пасхальное время водосвятный молебен. Праздник этот называется «Живоносный Источник» и установлен в честь Богоматери, Которая почитается нами Источником жизни (известна также и одноименная икона Пресвятой Богородицы).

5. Не забудем навестить тех, кому немощь или иные жизненные обстоятельства не позволили приобщиться ко всеобщему пасхальному ликованию в церкви. Соберите пасхальную трапезу – кулич, домашнюю пасху, освященные яйца – и отправьтесь с этим узелком и радостной вестью «Христос воскресе!» в гости.

6. В Светлую субботу раздробляется и раздается верующим освященный в первый день Пасхи особый хлеб – артос. Его хранят дома и употребляют как просфору.

СПРАВКА

Согласно Типикону, артос — всецелая просфора (полная, без изъятия частиц) с начертанием креста, в центре которого обычно изображают Воскресение Христово.

7. Завершая Пасхальную седмицу, приходите в храм в субботу минут за 15 до всенощного бдения – увидите, как под пение пасхального кондака затворяются Царские врата, которые были отверсты всю неделю в ознаменование того, что с Воскресением Господа Иисуса Христа небо для людей стало открытым.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №7 (620) апрель, 2017 г.

