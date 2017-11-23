9 БОРТОВ С ИМЕНАМИ СВЯТЫХ ПОДНЯЛИСЬ В НЕБО

Авиакомпания «ИрАэро» недавно присвоила своим новым лайнерам «Суперджет-100» имена апостолов Петра и Павла, преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саровского, равноапостольного князя Владимира, Спиридона Тримифунтского, Матроны Московской, Ксении Петербургской и Александра Невского.

Эти самолеты пополнили воздушный парк авиакомпании, в числе которого уже были самолеты «Суперджет-200», названные в честь святителей Николая Чудотворца, Иоасафа Белгородского, Иннокентия Иркутского и благоверного князя Дмитрия Донского.

Напомним, авиакомпания «ИрАэро» — это российская авиакомпания, которая базируется в международном аэропорту города Иркутска и имеет дополнительные узловые аэропорты в Новосибирске (Толмачёво), Магадане и Якутске. Компания выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай.