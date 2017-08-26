БЕГОМ ОТ РАВНОДУШИЯ

Участники Московского марафона смогут поддержать инвалидов и бездомных

В России второй год подряд запущена благотворительная акция «Милосердие на бегу». Выйдя 24 сентября на старт Московского марафона, можно собрать деньги в пользу четырех проектов Православной службы помощи «Милосердие» .

Для участия в акции надо самостоятельно зарегистрироваться на веб-сайте Московского марафона и заполнить анкету на веб-страничке «Милосердие на бегу» . После этого у участника появляется собственная страница «благотворительного бегуна», где он указывает, какую сумму планирует привлечь, и предлагает поддержать его в соцсетях. В рамках прошлогоднего аналогичного мероприятия 34 «благобегунам» удалось собрать 304310 рублей. На этот раз в «Милосердии» надеются привлечь 2 миллиона рублей на поддержку Свято-Софийского детского дома , «Ангара спасения», патронажного ухода в больницах и проекта поддержки особого детства «Дети.pro ».

– Все больше людей по всему миру, участвуя в забегах, совмещают это с благотворительностью. Например, и в Лондонском, и в Чикагском марафонах участвуют больше 10 тысяч таких «благобегунов», – говорит организатор акции «Милосердие на бегу» и координатор благотворительных программ службы «Милосердие» Екатерина Метлева (на снимке). – В нашей стране это движение пока только зарождается, но быстро приобретает популярность.