БОГАТЫРЬ ЗАРАБОТАЛ ДВА МИЛЛИОНА…

… а Матильда вряд ли отобьет госсубсидии

Дождались. Художественный фильм «Матильда» вышел в прокат. Конца света не случилось. Зато случился, назовем это робко, провал. Можно даже подумать, будто мы живем в глубоко верующей стране и от антирекламы достигнут прямой, а не обратный эффект.

Результаты кассовых сборов за первый уикенд создают двойственное впечатление. Многие СМИ, блогосфера, частные беседы нагнетали атмосферу, что с выходом «Матильды» мир разделится на адептов «вау – круто» и «фу – гадость». Даже этого не случилось! Оказывается, тема личной жизни Царя в позапрошлом веке, как бы ни была подана, мало интересует современного российского зрителя. А вот сказки и былины – да!

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ», ПРЕМЬЕРА КОТОРОГО СОСТОЯЛАСЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО С «МАТИЛЬДОЙ», СОБРАЛ ВДВОЕ БОЛЬШЕ ПРИ БЮДЖЕТЕ ВЧЕТВЕРО СКРОМНЕЕ

И это, пожалуй, единственное, что можно сказать с уверенностью. Дальше пока остается только гадать. Поступил ли отечественный зритель предсказуемо или наоборот? Была бы явка в кинотеатры в день премьеры еще меньше, не случись столько яростных обсуждений вокруг еще не вышедшего фильма? А ведь противоборствующие стороны приложили максимум усилий, чтобы народ сходил «из любопытства»!

Может, голос православной общественности был услышан и люди решили не осквернять себя похабным зрелищем? Вряд ли. Силен в соотечественниках азарт «назло маме уши отморозить».

Думаю, фильм банально плох и сарафанное радио предупредило, что не стоит тратить хоть и не очень большие (в Москве в среднем 400 руб., в регионах – 280), но все же свои деньги.

Создается впечатление, что сам фильм и информационный шум вокруг него – просто коммерческое предприятие, где все уже поделено и пристроено. Своеобразный «трест, который лопнул». Но на этом премьера не заканчивается, дальше очевидную безвкусицу будут показывать народу почти насильно. Ждем четырехсерийную телеверсию «Матильды» на Первом канале.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №21 (634) ноябрь, 2017 г.