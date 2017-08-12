БОГАТЫРИ ЗЕМЛИ НАШЕЙ

При взгляде на эту фотографию в памяти сразу же всплывает знаменитый шедевр Виктора Васнецова «Три богатыря». Могучий Илья Муромец, смекалистый Добрыня Никитич и молодой Алеша Попович обозревают родные просторы. Нет, не перевелись еще богатыри на нашей земле! Есть кому защитить российское государство, родную страну, православный народ. Не мальчики, но мужи – воины прославленных Воздушно-десантных войск, чьим покровителем считается Илия Пророк. И огонь, и воду, и медные трубы, если нужно, пройдут.

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №15 (628) август, 2017 г.