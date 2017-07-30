БОГОРОДИЧНЫЕ СВЯТЫНИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ ИЗ БОЛГАРИИ

Теперь в храме Иоанна Богослова под Вязом они будут храниться в новоустроенном ковчеге

В последний июльский день в наш город из Болгарии возвращается ковчег с частицами Покрова и Ризы Божией Матери. В Пловдивской митрополии Болгарской Православной Церкви он по благословению Святейшего Патриарха Кирилла пребывал с 15 июля.

Святыни в братскую страну доставляли насельники Высоко-Петровского монастыря во главе с наместником игуменом Петром (Еремеевым), ректором Российского православного университета (РПУ).

– Постоянно частицы Покрова и Ризы Пресвятой Богородицы находятся в московском храме Иоанна Богослова под Вязом, домовом храме РПУ, по благословению Патриарха Кирилла с 2012 года, – рассказал «ПМ» сопровождающий ковчег в Болгарию инок Макарий (Семенюк). – Их прибытие в Пловдив было приурочено к празднуемому 17 июля дню памяти святой мученицы Марины, одному из главных торжеств этого болгарского города. Специальный ковчег для доставки святынь в Болгарию изготовили в «Софрино». Основой ковчега стала серебряная пластина с частицами одеяний Богородицы, украшенная иконами по эмали с изображениями событий, с которыми, по Преданию, связаны святыни, – Рождества Христова и Успения Богородицы.

Верующих москвичей приглашают

в храм Иоанна Богослова (Новая пл., 12)

помолиться у возвращающихся на место постоянного пребывания Богородичных одеяний 31 июля в 18:00.

Дмитрий Анохин

Опубликовано: №14 (627) июль, 2017 г.