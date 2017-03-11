ЦАРСКИЙ ПОДАРОК ПОКЛОНСКОЙ

Уроки смирения по-депутатски

Христианская жизнь – существование в атмосфере чуда. Иногда чудо материально и наглядно, иногда прикровенно и различимо лишь немногим.

Нет православного христианина, который не соприкасался бы с чудом совсем. Однако мы окружены кольцом из неверия и озлобленности, скептицизма и насмешек. И чисто по-человечески понятно желание, чтобы чудо было как можно нагляднее, чтобы стало платком, который сам накинется на роток кощунников и маловеров. Хочется, чтобы камни говорили, иконы мироточили, мертвые во гробах пели славу Божию.

Этот соблазн – одна из трудностей христианского пути. Наше сердце порой не может понять, почему настолько ощутимый для нас Бог не хочет явить Себя нашим гонителям и поразить их духовно, а то и физически. Впрочем, и сами гонители не прочь поиздеваться (вспомним, как они предлагали Спасителю сойти с Креста). Здесь и кроется разгадка причины мнимого «молчания небес»: благодать Отца обретается на Кресте, среди заушений, бичеваний и насмешек, в горьком вопле «вскую оставил Мя еси».

Мне кажется, депутат Госдумы Наталья Поклонская получила великий подарок. Царский. То самое чувство Креста и оставленности. Мироточение царского изображения и икон, как утверждают представители епархиальной комиссии, оказалось привидевшимся, плодом сильной мечты – той самой, не попадать в сети которой учит христианская аскетика. Зато вот насмешки, издевательства, богохульные выкрики и кривляния, чувство покинутости стали совершенно настоящими. Да, длившаяся несколько дней волна беснования в медиа и соцсетях говорит о том, что наше общество глубоко больно, что оно не вытравило из себя тлю «Союза воинствующих безбожников». Это серьезная социальная проблема. Но для самой Поклонской это творившееся вокруг неё безумие было, несомненно, даром. Тем огнем, которым Господь очищает наши души, тем опытом смирения, послушания и терпения, в котором только и может родиться настоящий христианин. И это чудо более многих.

Егор Холмогоров

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.

