ЧУДЕСА В АССОРТИМЕНТЕ

Волшебный нос, колумбов палец и невыученные конспекты

Встречу назначили в центре зала станции «Площадь Революции». Подруга запаздывала, поэтому я обозревала окрестности. Окрестности были ограничены с обеих сторон лестницами переходов, так что видны были лишь иностранцы, которых нынче группами водят в метро как на экскурсию. И язычники. И тех и других было много, но вторые были куда интереснее.

Они терпеливо стояли в очереди, чтобы… приложиться к псу. Про очередь я не преувеличиваю. Если поклониться собаке в ряд выстроились четверо – это уже толпа. Один потер ей нос, после чего пожал бронзовую лапу, видимо, заключая незримый для остальных договор. Другой — явно студент — прикладывал к холодному металлическому боку невыученные конспекты. А одна дама, дождавшись очереди, буквально легла на несчастное животное, обняла его, прижала к сердцу и зарыдала как-то обреченно.

«На что смотришь?» – раздался сзади знакомый голос. «Да вот, любуюсь на идолопоклонство». «Это еще что, я недавно ездила на кинофестиваль в Оренбург, и нас возили в один монастырь»…

Так я узнала, что в старинной обители есть камень, на котором надо посидеть и загадать желание – тогда оно непременно сбудется. «Экскурсовод рассказала, что два раза сидела: чтобы дочь поступила в институт и чтобы ей дали ипотеку на квартиру. И ведь сбылось, помогло в обоих случаях».

Возражать банальностями – что девочка могла оказаться прилежной, а ипотеку дали, потому что дают всем – не хотелось.

Но тут при виде все еще возлежавшей на псине дамы в длинной юбке и платке в голове промелькнули образы латиноамериканок, точно также лежавших в Храме Гроба Господня на плите. Также лобызавших ее, плакавших. После чего бегом устремлявшихся в лавочки арабов – купить амулеты «от сглаза».

И я подумала, что настало время восхитительного общемирового неоязычества – христианского и не очень. Когда сегодня можно загадать желание в монастыре, завтра – в метро, а послезавтра ухватиться «на счастье» за палец Колумба в Гаване.

Потому что главное — доступность божества, способного выполнить заказ на чудо. И вера в него. В любого.

Мария Свешникова

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.