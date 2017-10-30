В Мемориальном центре «Бутово» 30 октября прочтут имена расстрелянных на Бутовском полигоне
Приход храма Новомучеников и исповедников в Бутове и Мемориальный центр «Бутово» при поддержке Мэрии г. Москвы проводит ежегодную акцию «Голос Памяти» на Бутовском полигоне, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий.
В 10.00 в каменном храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове будет совершено поминальное богослужение, после которого в 10.30 акция продолжится на территории захоронений, где будут зачитываться имена погибших на Бутовском полигоне в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение. Предположительно чтение продлится до 19.00.
Справка
30 октября в нашей стране ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. В акции на Бутовском полигоне принимают участие родственники погибших, представители различных религиозных общин Москвы, общественных организаций, деятели искусства и науки.
Напомним, бывший стрелковый полигон НКВД в Бутове хорошо известен как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи. Только в период «большого террора», с августа 1937 по октябрь 1938 года, здесь были расстреляны 20 762 человека – в основном жителей Москвы и Подмосковья, люди разных национальностей, вероисповеданий и политических убеждений.
Поминовение пострадавших в этот день носит светский характер, но по сложившейся традиции священнослужителями Бутовского храма совершается поминальное богослужение, после которого к поклонным крестам возлагают цветы. Затем акция продолжается на территории захоронений.