ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

В Мемориальном центре «Бутово» 30 октября прочтут имена расстрелянных на Бутовском полигоне

Приход храма Новомучеников и исповедников в Бутове и Мемориальный центр «Бутово» при поддержке Мэрии г. Москвы проводит ежегодную акцию «Голос Памяти» на Бутовском полигоне, посвященную Дню памяти жертв политических репрессий.

В 10.00 в каменном храме Святых Новомучеников и Исповедников Российских в Бутове будет совершено поминальное богослужение, после которого в 10.30 акция продолжится на территории захоронений, где будут зачитываться имена погибших на Бутовском полигоне в соответствии с «расстрельными списками» НКВД, по дням приведения приговоров в исполнение. Предположительно чтение продлится до 19.00.