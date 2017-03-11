ДЕТИ – СЕТИ – СУИЦИД

Житейское море без «синих китов»

Есть в жизни каждого человека короткий, но очень опасный период, когда детский возраст уже закончился, а взрослый, сознательный, еще не начался. Мы уже выросли телом, но еще не созрели душой. У нас нет опыта управлять своими мыслями и чувствами, а советы родителей и учителей кажутся посягательством на нашу самостоятельность. У нас нет авторитетов, кроме таких же сверстников, только более сильных. И эти сверстники (не важно – во дворе, или в соцсетях в интернете), конечно же, лучше других понимают тебя, твою первую безответную влюбленность, твои неудачи в учебе или скандалы в семье. И выход они знают простой: нужно только подняться на крышу дома, желательно ночью, с кем-нибудь за компанию, взяться за руки и сделать шаг над бездной…

Эта проблема возникла не сегодня и не вчера. Возьмите подшивку дореволюционных газет, и вы увидите множество сообщений о том, что покончил жизнь самоубийством такой-то гимназист, или выпила яду, сводя счеты с жизнью, такая-то слушательница курсов благородных девиц.

Это проблема не времени, а возраста человека. Поэтому бессмысленно бороться с нею только с помощью запретов. Вы отнимете у подростка компьютер – он найдет его у своих приятелей в школе. Попытаетесь контролировать каждый его шаг – он закроется, уйдет внутрь себя, и это будет еще хуже, чем прежде. Попробуете вызвать его на откровенность – он ответит общими словами, потому что открытость в таком возрасте – это скорее исключение из правил. Человек уже осознал, что у него есть свой, самобытный мир, и он ревностно охраняет его, не допуская в него посторонних, пусть даже это родные и близкие люди.

Можно сказать, что выходом из подобной сложнейшей ситуации может стать мудрая родительская любовь (есть любовь и безумная), а также горячая искренняя молитва. Не та, когда мы легко осеняем себя крестным знамением и вычитываем определенное количество псалмов, а та, о которой говорил когда-то мой духовник о. Василий Ермаков: «Молиться за детей – это кровь проливать». Жизнь страшна, к сожалению, и никто не может сказать: вот там где-то случилась трагедия, это ужасно, но меня-то это не коснется никогда. Касается, к сожалению, и очень больно…

Владыка Василий Родзянко, рассказывая о своем сербском детстве, поведал нам о гувернере, бывшем русском офицере, монархисте, который люто ненавидел его деда Михаила Родзянко, считал его виновником гибели Российской империи. И вымещал он свою ненависть на маленьком внуке – истязал его, запугивал разными карами, заставлял стоять на горохе, пока на его коленях не выступала кровь.

Это безобразие, конечно, открылось, гувернера выгнали со двора, но дело было сделано. «Я не хотел жить, не хотел ходить в церковь, не хотел учиться», – так рассказывал о своем состоянии владыка. Пока не встретил в белградской русской гимназии удивительного человека – отца Иоанна Максимовича (сейчас прославлен в лике святых), который преподавал им Закон Божий. И он понял состояние бедного отрока и стал относиться к нему с особым вниманием. Не читал нравоучений, не лез в душу, а просто подолгу беседовал с ним на разные темы. Очень часто провожал Володю Родзянко (так звали владыку до монашеского пострига) до дому, рассказывая о себе, о жизни в России. «Это был свет. Это была одушевленная любовь. Это был рай, в который я вернулся», – так эмоционально описывал владыка свое общение с о. Иоанном.

Он пообещал тогда Богу, что когда вырастет, станет таким, как о. Иоанн. И он стал таким!..

Так что только искренняя любовь и свет могут помочь подростку, попавшему в трудное положение. Другого пути для спасения нет.

Владимир Щербинин

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.