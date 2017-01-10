ДОБРЫЕ ОЛАДЬИ ПО-НОРВЕЖСКИ

Жители Осло за три часа собрали для московского детского хосписа 33 000 рублей

В декабре 2016 года жители одного из островов Осло провели благотворительную акцию в поддержку московского детского хосписа «Дом с маяком». Прямо на пляже, невзирая на мороз, они пекли оладьи, на продаже которых всего за три часа заработали 33 тысячи рублей. Уверена: этот опыт достоин внимательного изучения и повторения!

Благотворительная акция была спланирована до мелочей. Организаторы (в числе которых – наша бывшая соотечественница) сделали анонсирующий мероприятие постер и договорились с местным магазинчиком о возможности вернуть неиспользованные продукты. В назначенные день и час на берегу фьорда появились электрическая блинница, расписанный под гжель русский самовар и несколько семей с детьми. Далее – только веселое общение и чаепитие на природе.

Россиян нельзя упрекнуть в скупости. Они активно занимаются благотворительностью. Однако большей популярностью в нашей стране пользуются пожертвования через интернет. Традиции устраивать по каждому поводу распродажи или продажу выпечки у нас нет. В Европе-то города миниатюрные. А вот рождественские ярмарки на приходах у нас крайне популярны. Их успеху как раз способствует сплоченность общин. Мне несколько раз доводилось бывать на подобных распродажах, и каждый раз я уносила домой сработанные детьми и взрослыми рукодельницами чудесные вещицы Вот и в этом году елочку украшают ангелочки и вязанные игрушечки, купленные в прошлые годы на рождественской распродаже в храме. Что ни говори, а hand made из моды не выходит, и подобные авторские игрушки становятся самыми любимыми.

Опыт жителей Осло хочется повторить, и зимние каникулы – отличное время для подобного эксперимента. Наша семья планировала провести выходные на даче. Вот и попробуем организовать сбор средств для ближайшего сельского храма, нуждающегося в восстановлении. Придется постараться, ведь опыта проведения подобных акций ни у кого из нас нет. Но уверена, что общими усилиями мы справимся. Сделаем с детьми ангелочков, напечем оладьи и будем их продавать, как и те неравнодушные норвежцы, что помогли нашим детям. И если мы соберем хотя бы 33 евро, это будет здорово.

Рождественское предложение от «ПМ»

В период с 1 по 19 января организуйте собственную ярмарку или распродажу, целью которой станет сбор средств для храма или нуждающихся. Пришлите фотоотчет и информацию о том, кому и чем вы помогли на e-mail: pravmoskva@yandex.ru. «ПМ» расскажет о вашей акции на страницах газеты и нашем сайте.

Мария Максимова