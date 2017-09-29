ДЗАДЗЫКИ, СУВЛАКИ И ГИРО В «ЭРМИТАЖЕ»

В столице состоялся III фестиваль греческой культуры «Акрополис»

Он прошел, выражаясь официальным языком, под эгидой Федеральной национально-культурной автономии греков России. На самом же деле все организовала греческая диаспора Москвы вместе со столичным Департаментом национальной политики и межрегиональных связей.

Получился настоящий греческий праздник с песнями, танцами, неспешным кофе, женскими посиделками и мужскими разговорами под сувлаки с дзадзыки, гиро и оливки. Солнечные греки так выразили радость от того, что они счастливо живут под московским небом, молятся в московских храмах – и разница в традициях русского и греческого укладов, как сказал ведущий праздника актер и режиссер Янис Политов, им не мешает. Кроме того, наследники Эллады с удовольствием поздравили российскую столицу с днем рождения: подарили москвичам бесплатный концерт, порадовав даже ценителей оперной музыки, и преподнесли городу живописное полотно с изображением святого Георгия Победоносца кисти члена союза греческих живописцев Костаса Эфимидиса. Момент победы святого Георгия над врагом художник переживает очень лично: в последний момент борьбы противники почти на равных, так близко, что змию удается ухватить святого Георгия за локоть. Но святой сильнее!

– Это обо всех христианах, и обо мне тоже. Всю жизнь приходится бороться со злом в себе. Победа святого меня вдохновляет! – признался нам автор картины.

Катерина Моисеенко

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.

