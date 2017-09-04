ЭПОХА МИТРОПОЛИТА МАКАРИЯ

Редкие памятники русской духовности и культуры в Государственном историческом музее

Деятельность Митрополита Макария на Московском престоле имела эпохальное значение не только для Русской Церкви, но и для Российского государства. Во многом благодаря его трудам к середине XVI века сложилась симфония светской и церковной властей, расцвета достигла русская средневековая культура. Представленные экспонаты отражают основные направления деятельности Митрополита. Экспозиция помогает соприкоснуться с историей и почувствовать пульс того времени.

Выставка открыта до 11 сентября

Панагия. Россия, XVI в.

Панагия – иконка Божией Матери, носимая на груди, часть архиерейского облачения. В древние времена панагия, или, как ее еще именовали, панагиар, всегда имела внутри себя емкость для ношения святыни. В XV–XVI столетиях были распространены панагии, состоявшие из двух круглых или овальных створок, украшенных священными изображениями не только снаружи, но и изнутри.

Стакан царевича Феодора Иоанновича. Москва, 1560–1584 гг.

Стаканы ХVI–ХVII вв. были с сильным раструбом стенок. Постепенно вид их менялся, приобретая форму цилиндра, иногда на ножках-шариках.

Кадило. Россия, 1597 г.

Металлический сосуд, в котором на горящих углях воскуривается ладан. Каждение совершается во время наиболее торжественных частей богослужения.

Лицевой летописный свод («Царственная книга»). Москва и Александровская слобода. Рубеж 60–70-х гг. XVI в.

На миниатюрах – сцены венчания Иоанна IV на царство Митрополитом Макарием 16 января 1547 г. в Успенском соборе Московского Кремля. Возложив на сына великого князя Василия III знаки монаршего достоинства, Митрополит Макарий совершил торжественный чин вступления царя на престол. Эта церемония Первоиерархом Русской Церкви была проведена

в стране впервые.

Специально для «ПМ»

Елена Юхименко, главный научный сотрудник Государственного исторического музея:

– Мы показываем деятельность Митрополита Макария, его вклад в становление российской государственности, в строительство Церкви, в прославление русских святых. Наш музей обладает одним из крупнейших собраний русской книжности, иконописи, произведений декоративно-прикладного искусства, поэтому памятников, раскрывающих тему, достаточно. Здесь, на выставке, представлены уникальнейшие экспонаты. Один вид фолиантов должен вызывать у современного человека уважение – особенно сегодня, когда печатные издания стремительно исчезают из повседневной жизни. А ведь книга – не просто носитель информации, но результат человеческого творчества. Кроме того, выставка помогает соприкоснуться с эпохой XVI века. Именно в духовной возвышенности и состоит отличительная черта древнего искусства.

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.