ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ

Покров над миром и надо мною

Приезжаете на Киевский вокзал, садитесь в автобус или в электричку – и через полтора часа уже в Балабанове. Еще двадцать минут спустя к вашим услугам уютный патриархальный Боровск – городок с множеством старинных храмов и домов, где красота и обаяние русской провинции остались почти не тронутыми. Все мое детство прошло на таких улицах.

Сердце этой благословенной земли – храм Покрова на Высоком, жемчужина русского деревянного зодчества, один из двух древнейших деревянных храмов России. Здесь преподобный Пафнутий, Боровский чудотворец, подвизался 33 года, и каждый уголок этого места освящен его трудами и молитвой. На Высоком никому не известный инок Парфений стал великим святым, продолжателем дела преподобного Сергия Радонежского, ­воспитателем многих русских святых, непререкаемым авторитетом и духовным наставником многих русских князей.

Я крестился и воцерковлялся в Покровском храме города Камышлова, что на Урале, и все монастыри и храмы в честь Покрова Божией Матери для меня как родные. За годы журналистской деятельности мне много где довелось побывать, но Покровский храм на Высоком – нечто особенное. Первый раз я сюда попал, когда работал редактором в Пафнутьев-Боровском монастыре, и на подворье мы приехали с братией в один из праздников. На службе стою, молюсь, а на сердце так хорошо – слов нет! Вот, думаю, здорово было бы жить здесь постоянно!

И очень скоро из монастыря меня переводят на Покровское подворье, где я провел чудесные полгода. Это произошло так естественно и просто, что я даже удивиться не успел. Уже потом отцы мне сказали, что в этом святом месте, где молитва продолжается без малого шесть веков, милость Пресвятой Богородицы проявляется так явно, что никакими совпадениями не объяснишь! Сам храм хоть и деревянный, но ни поляки, ни Наполеон, ни фашисты так и не сумели его уничтожить. Все храмы в округе сожгли и разграбили, а Покровский обошли стороной. Фашистский снаряд попал прямо в алтарь, но не разорвался, оставив в стене большую дыру!

ПОКА Я ЗДЕСЬ ЖИЛ, ТОЖЕ ВТАЙНЕ МОЛИЛСЯ, ЧТОБЫ ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА ПОСЛАЛА МНЕ ДЕВУШКУ, БЛАГОЧЕСТИВУЮ И ПРАВОСЛАВНУЮ. И В ЭТОТ ПОКРОВ У НАС БУДЕТ СВАДЬБА

Меня поселили в келье у святого источника с большим, добрым и немногословным послушником Александром, который следил здесь за порядком. Он мне в отцы годился, но мы жили как братья, делясь последним, и когда все почтительно называли его «Александр Васильевич», для меня он оставался Сашей или просто стариком. Слепой как крот, он лихо возил на монастырской «Газели» продукты и порой уезжал в дальние командировки на несколько дней, всегда возвращаясь безо всяких приключений. Чтобы поправить зрение, духовник обители благословил его купаться в святом источнике преподобного, вот он здесь и поселился.

Раннее утро, зима. Саша тихо встает, идет открывать купель и купаться. Затем будит меня, мы читаем правило, садимся пить чай. Смотрим за окно, где большими хлопьями тихо падает снег, улыбаемся и молчим. А чего говорить, когда на душе так хорошо и спокойно, что никакими словами не выразить?!

Покровский храм на Высоком особо почитается семейными парами, многодетными семьями и теми, кто о семье только мечтает. С давних пор замечено, что родители преподобного Пафнутия, праведные Иоанн и Фотиния, упокоенные в часовне прямо за алтарем, помогают в браке и в решении семейных проблем. А еще в здешнем храме есть написанная на Кипре икона с мощами святителя Спиридона Тримифунтского и тапочек с его честных мощей, мощи святой праведной Анны – помощницы в чадородии, ­блаженной Матроны, великомученицы Анастасии Узорешительницы, великомученика Георгия Победоносца и многих других святых.

Пока я здесь жил, тоже втайне молился, чтобы Пресвятая Богородица послала мне девушку, благочестивую и православную. И в этот Покров у нас будет свадьба. Самое интересное, что девушка тоже оказалась из Покровского храма, где крестилась и в храм ходила, хоть и в другой части страны. Но разве для Пресвятой Богородицы, которая Своим благодатным Омофором весь мир покрывает, это важно? Так что сходим с любимой на праздник Покрова, а на следующий день в воскресенье будем в Покровском венчаться.

Денис Ахалашвили