ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…

С кем вы, мастера культуры?

Шок, который православные пережили, увидев, какие силы «вдруг» ополчились против возвращения Исаакиевского собора Церкви, недальновидно оказался оставлен без достаточного внимания и осмысления. Почему интеллигенция сегодня все активнее выступает, мягко говоря, оппонентом Церкви?

Трехвековая матрица «инквизиция против свободы» легко воспроизводит массовую реакцию на сострадание к гонимым и преследуемым. И в этой эмоциональности уже неважно, что монах Джордано страдал не за науку, а за черную магию. А если бы! Если бы был возможен серьезный форум, свободное от истерии общественное обсуждение причин и истоков рефлекторного вскипания ненависти к Православию в современной высокообразованной, интеллектуальной среде… Вот тогда бы мы достигли согласия, сойдясь на том, что война культуры и культа невозможна в принципе, ибо культура есть производное культа. Это его, культа, проявление, продвижение за пределы таинств и алтарей, его реализация во всех сферах человеческой деятельности.

Но, тут же согласились бы мы, есть различные культы, и относятся они друг к другу совершенно по-разному. Снисходительно, терпимо, равнодушно или открыто враждебно.

И ЭТИ-ТО МIР ИЛИ ВОЙНА КУЛЬТОВ И ПРОЯВЛЯЮТСЯ,

РЕАЛИЗУЮТСЯ МIРОМ ИЛИ ВОЙНОЙ КУЛЬТУР

Отсюда общий вывод: если агрессия некоей культуры на собственный источник нереальна, то периодически «вдруг» вскипающая ненависть весьма немалой части российской интеллигенции к Русской Православной Церкви есть явный знак принадлежности ее, этой части, к антихристианскому культу. Или культам…

«Вдруг» гельманы, «вдруг» оганьяны, «вдруг» кулябины, буровы, быковы… сокуровы, познеры… серебренниковы, учители… И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много. (Мк. 5, 9).

А потому принципиально неверно православному человеку вступать, активно включаться в борьбу только против уже прямых, непосредственных нападок на Церковь. Неправильно христианину бежать с войны добра и зла, даже когда это, казалось бы, далекая от его вероисповедания борьба эстетик.

Василий Дворцов

Опубликовано: №16 (629) август, 2017 г.