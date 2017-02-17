ФЕСТИВАЛЬ «АРТОС» С 13 ПО 19 ФЕВРАЛЯ

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В преддверии масленичной недели в столичных «Сокольниках» открылся православный фестиваль «Артос». Организаторы приготовили для гостей разностороннюю программу, рассказывающую о кулинарных традициях православной кухни и духовной подготовке к Великому Посту.

В дни работы фестиваля – с 13 по 19 февраля – для посетителей распахнут свои двери ярмарочные и культурные площадки, возвращающие атмосферу традиционных народных гуляний, издавна предшествовавших Великому Посту. Организаторы стараются, чтобы «Артос» не был просто торговой площадкой. Здесь ежедневно проходят концерты, лекции, встречи со священниками, на которых любой посетитель, независимо от того, верующий он или нет, сможет познакомиться с православными традициями и приобщить к ним своих детей.

Одним из центральных событий станет проведение в рамках «Артоса» финала ежегодного молодежного театрального фестиваля «Сретение». В субботу и воскресенье, 18 и 19 февраля, вниманию гостей будут представлены финалисты – лучшие спектакли воскресных школ и православных объединений, объединенные духовной тематикой. Гостей фестиваля ждут концерты духовной музыки и творческие мастерские.

Также организаторы приготовили множество кулинарных мастер-классов, которые расскажут о традициях масленичной и постной кухни, а также традиционных блюдах других православных народов.

Но по-прежнему основу выставки на фестивале «Артос» составляют непосредственно монастыри и храмы, а в культурной программе всегда присутствуют встречи с интересными священниками. Среди более чем 180 экспонентов – десятки православных приходов и монастырей России и зарубежья. Здесь гости смогут посетить стенды отдаленных обителей, хранящих святыни христианского мира, в частности, подворий Белоруссии, Украины, Греции, Иерусалима, Сербии и даже итальянского города Бари, где хранятся мощи одного из самых почитаемых в России святых – святителя Николая, Мир Ликийских Чудотворца.

Любители чтения найдут на фестивале широкий спектр православной литературы и периодики, а также смогут посетить книжные презентации. Среди представленных новинок – интересные и неожиданные находки. Так, 16 февраля в 17-00 издательство «Никея» представит книгу жены известного священника Федора Конюхова, матушки Ирины – «Моя жизнь с путешественником».

Также здесь посетители найдут большое разнообразие оригинальных подарков для близких и друзей: иконы, ювелирные изделия и многое другое. В фестивале традиционно принимают участие рукодельные мастера Москвы и Подмосковья: гончарные мастерские, профессиональные мастера-кукольники, мозаичисты, керамисты. Особенно фестиваль поддерживает благотворительные инициативы самих верующих, представляя работы сестричеств при храмах и игрушки , сделанные руками детей-инвалидов и учащихся воскресных школ.