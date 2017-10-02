ФИГУРЫ СО СТИЛОБАТА ВОЙДУТ В ИСТОРИЮ

Шестнадцать Патриархов на пути к Храму Христа Спасителя

В мастерской народного художника России скульптора Салавата Щербакова начинается завершающий этап работы над изваяниями шестнадцати Патриархов, которые уже в этом году разместятся у кафедрального соборного Храма Христа Спасителя. Галерею скульптур Предстоятелей Церкви Русской планируется торжественно открыть в кульминационный момент празднования 100-летия восстановления патриаршества – 29 ноября, когда в Москве соберется Архиерейский Собор.

Первоначально, как сообщала наша газета (см. № 18 за сентябрь прошлого года), выдвинувшие идею галереи меценаты предусматривали размещение скульптур на Патриаршем мосту. Но после уточнения устойчивости и надежности инженерных конструкций изваяния решили поставить все же на окружающем верхнюю часть Храма Христа Спасителя стилобате. В ныне предусмотренном архитектурном решении галерея полукругом словно обнимает кафедральный собор Русской Церкви, опоясывая его с северного фасада, выходящего на Москву-реку. Вместе с зодчим Игорем Воскресенским авторский коллектив возглавил Салават Щербаков.

– Несмотря на то, что еще год назад в экспертном сообществе преобладала идея ограничиться бюстами, я настоял на полнофигурном варианте. Иначе мы могли бы получить свое­образную «галерею ударников труда» – одинаковых памятников, в которых чрезвычайно трудно было бы раскрыть особенности различных исторических эпох и человеческих характеров, отразить духовный смысл служения той или иной персоны, – говорит Салават Александрович. – Теперь даже своими одеяниями Предстоятели у нас различаются. В традиционной мантии изображены святитель Иов и Патриархи Иоасаф I, Иосиф, Адриан, Сергий, Алексий I и Кирилл. Еще четыре фигуры облачены в простые монашеские рясы, среди них святитель Гермоген (этого Патриарха, олицетворяющего жертву Церкви за свой народ, как и святителя Московского Тихона, мы посчитали не совсем корректным показывать в торжественных, праздничных одеждах). Наконец, остальные фигуры предстают в саккосе и омофоре (в этом ряду – Патриарх Никон).

Особняком в галерее образов стоит родной отец первого царя из рода Романовых Филарет Никитич. Возведенный на Патриарший престол после возвращения из польского плена, при жизни он, как известно, наряду со своим отпрыском почти официально именовались монаршими титулами. Поэтому Филарет Никитич отличается от всех своих предшественников и преемников по патриаршему служению расшитым жемчугом богатым платьем, а в руках сжимает Царский титулярник.

Многие московские Патриархи оставили глубокий след в истории как Церкви Русской, так и всего нашего Отечества. Их изваяния обладают не только портретным сходством с прототипами – они еще и несут заложенную авторским коллективом изобразительную программу. Замученный врагами в темнице святитель Московский Гермоген в левой руке держит свиток с цитатой из последней своей направленной на волю грамоты: «Стойте за веру неподвижно, а я за вас Бога молю». При этом поднятой вверх десницей он словно прощается с паствой, отечески ее напутствуя. Последовательно выступавший за написание икон в древнерусском стиле Патриарх Иосиф осеняет народ ­образом Божией Матери – ­заступницы за весь род ­человеческий; ­покровительствовавший ­церковным типографиям Патриарх Иоасаф II шествует с книгой. Святитель Иов и Патриархи Никон, Филарет и Кирилл благословляют верующих крестами.

Патриаршим благословением уже утверждены эскизные проекты всех фигур и их трехмерные решения в виде уменьшенных моделей. Сейчас авторским коллективом выполнены так называемые изваяния в глине «в размер сооружения» – высотой примерно, как говорят скульпторы, в полторы натуры. После финальной их доводки и окончательного обсуждения примерно через месяц стартует отливка в бронзе. Параллельно на Художественно-промышленном предприятии Русской Православной Церкви «Софрино» готовятся также бронзовые постаменты (каждый высотой 1,6 метра) и наносимые на них гальваническим методом надписи с годами жизни и патриаршего служения каждого Предстоятеля, а также с кратким изложением их основных деяний на этом поприще.

Общая высота каждого из шестнадцати памятников на стилобате Храма Христа Спасителя составит, таким образом, около четырех метров. Фланкируют галерею две стелы: на одной разместится информация об историческом значении и духовном смысле патриаршества на Руси, вторая расскажет о меценатах и инициаторах этого мемориального проекта.

Дмитрий Анохин

Фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №18 (631) сентябрь, 2017 г.

