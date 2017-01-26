ФРЕНД МОЙ — ВРАГ МОЙ

Не теряйте настоящих друзей в погоне за виртуальными

Не имей сто рублей, а имей сто френдов (а лучше, несколько тысяч). Познакомиться («зафрендить») в сети сегодня так же легко, как и расстаться («расфрендить»). Особенно надоедливых навсегда вычеркиваем – отправляем «в бан». При этом твои 40, 400 или 4000 виртуальных «френдов» совсем необязательно – друзья в жизни. Это всего лишь контакты, подписчики. Среди них знакомые, близкие, скрывающие лица под анонимными личинами-«никами» люди-«маски». Разумеется, и настоящие соратники. Но и враги или, как минимум, – идеологические противники.

Любой пользователь соцсети самостоятельно формирует собственное окружение. Это, безусловно, благо. Некоторые «собиратели лайков» оставляют в друзьях только тех, кто с ними солидарен. Так гораздо комфортнее, но есть опасность замкнуться в иллюзорном мирке из одних только единомышленников. Тем больнее потом столкновение с реальностью!

Тем более, если кто-то из «френдов» лично мне не симпатичен – это не значит, что он не прав. На своих страницах в соцсетях я стараюсь терпеть оппонентов, не удалять их комментарии (исключая лишь случаи клинического хамства). Потому что даже самая обидная критика не раз помогала увидеть свои «проколы», подкорректировать изъяны собственной позиции.

Другое дело, что соцсети не слишком подходят для дискуссии. Это как перепалка двух баб на базаре: слово за слово, взаимные оскорбления, и вот уже на шум сбегается толпа. Забыта причина спора, но уже не остановиться: ни одна из сторон не заткнется, пока не вставит последнее слово… Увлекаясь виртуальными баталиями, мы часто причиняем боль. А вот признать свою неправоту, попросить у друга прощения в интернете сложно. Соцсетям чуждо покаяние. Тут и гордыня, и боязливая оглядка на других френдов. Но так в погоне за друзьями виртуальными мы порой теряем друзей реальных. Это печально, глупо и очень больно.

Александр Егорцев

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.