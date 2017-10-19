ГРУСТНЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ ПОД ВЯЗКАМИ

Храм святителя Николая в Новой Слободе

Даже если вам кажется, будто вы не знаете, где находится эта Новая Слобода и что за Никольская церковь там стоит, будьте уверены: вы слышали о ней. Ее пытаются вернуть верующим с 1993 года, и это довольно громкий конфликт, активно освещаемый СМИ. По другую сторону баррикад – занявший здание храма в 1944 году «Союзмультфильм».

Так что, констатируем с болью, даже если вы ничего не знали об этой поруганной святыне, то как минимум смотрели созданные здесь мультики. Впрочем, аниматоры не работали в алтаре. Алтарь храма XVII века был разрушен, а на его место приделали пятиэтажный дом. Даже светские архитекторы употребляют именно этот глагол, ведь пристройкой эту убогую конструкцию рядом с обезглавленной колокольней не назовешь.

В XVI веке (а именно тогда в делах патриарших приказов появляется первое упоминание) деревянный храм называли «Николой под вязками». Потом его возвели в камне, пристроив великолепную колокольню. Он не горел в Отечественную войну 1812 года и к революции подошел одним из самых красивых и богатых, вмещающим 4 тысячи человек.

В 1922 году власти изъяли отсюда 17 пудов золотых и серебряных украшений и утвари, но богослужения продолжились до 1936 года. Вплоть до заезда «Союзмультфильма» тут размещался Центральный антирелигиозный музей.

Новая община храма зарегистрирована здесь в 1993 году, но лишь 14 лет спустя ей удалось получить помещение для молитв. Им стал разрушенный чуть ли не до основания дом причта. Именно здесь сейчас и оборудован временный храм, в котором совершаются богослужения. Изуродованное же здание старинного храма, трапезная с приделами и красавица-колокольня, немым укором возвышающаяся прямо у Садового кольца, пребывают в запустении и становятся героями многочисленных фотографий с подписью «Заброшенная церковь в центре Москвы».

Адрес: ул. Долгоруковская, 25

Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.

