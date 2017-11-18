И ПОСЛЕДНИЙ СТАЛ ПЕРВЫМ

Как Святителя Тихона избирали на патриарший престол

Вглядываясь в историю нашего государства, нельзя не отметить особую роль патриаршества на Руси. Уместно такое сравнение: когда траву складывают в стога в поле, посередине укрепляют шест, а когда сено убирают на сеновал, шеста не надо: оно в безопасности. Так и патриаршество становилось духовной опорой, «шестом» для народа, чтобы бурные ветры смутных времен не раскидали страну до полного ее исчезновения.

В момент угасания династии Рюриковичей на Руси явилось патриаршество – первый Патриарх Иов. В смутное время духовной опорой народа стал Патриарх Гермоген. Духовным началом новой династии выступил Патриарх Филарет – отец первого царя из рода Романовых Михаила.

Россия становится мощной империей, и про Патриарха словно бы забывают. Патриарх Адриан уходит в 1700 году, и только через 21 год появляется «Духовный регламент», передающий патриаршие функции Святейшему Синоду.

ОСТРАЯ ДИСКУССИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ ПАТРИАРШЕСТВА ВОЗНИКЛА НА САМОЙ ПЕРВОЙ СЕССИИ ПОМЕСТНОГО СОБОРА

Уже 11 октября 1917 года вопрос о патриаршестве был вынесен на пленарные заседания. К вечеру 25 октября в Москве знали о победе большевиков в Петрограде, и в 10 часов 15 минут 28 октября председатель соборной сессии митрополит Тихон объявил, что на предыдущем заседании 25 октября по завершении прений «поступило заявление за подписью 79 членов Собора о немедленном, в ближайшем заседании, избрании записками трех кандидатов в сан Патриарха». После непродолжительных прений, касающихся кворума, а, следовательно, и законности голосования, вопрос о немедленном начале выборов кандидатов в патриархи был поставлен на голосование и получил 141 голос «за» при 121 «против» (12 воздержались). Около 11 часов 15 минут вопрос о патриаршестве на Руси решен: Патриарху – быть.

Порядок и регламент избрания Патриарха

К вопросу о выборах и порядке голосования Собор перешел 30 октября. Сначала каждый член Собора подавал записку с одним именем (по предложению профессора Павла Прокошева, выдвигать можно было любое лицо, не имеющее канонических препятствий). По составлении полного списка кандидатов и его оглашении Собор избирал троих кандидатов подачею записок с указанием трех имен из числа указанных в списке. Этот этап голосования предполагалось продолжать до тех пор, пока все три претендента на престол (поочередно) не получат поддержку в виде абсолютного большинства голосов. Затем имена трех претендентов полагались на святой престол, и окончательное избрание решалось при помощи жребия.

Сразу же решено было провести голосование (см. справку «Поданные голоса»). По результатам подсчета 257 записок были оглашены имена 25 кандидатов, из которых были выбраны три претендента на патриарший престол: архи­епископ Антоний (Храповицкий), архиепископ Арсений (Стадницкий) и митрополит Тихон (Белавин).

Избрание

После Литургии и молебна в Храме Христа Спасителя 5 (18 н.ст.) ноября старец Зосимовой пустыни Алексий (Соловьев) вынул жребий перед Владимирской иконой Божией Матери, перенесенной из расстрелянного незадолго до того Успенского собора. Митрополит Киевский Владимир (Богоявленский) огласил имя избранного: «митрополит Тихон». В праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе была совершена интронизация нареченного и избранного Патриарха Московского и всея России Тихона.

Для Церкви и для всего народа началась новая эпоха.

Поданные голоса Определение полного перечня кандидатов 1. Архиепископ Антоний (Храповицкий) – 101

2. Архиепископ Тамбовский Кирилл (Смирнов) – 27

3. Митрополит Московский Тихон (Белавин) – 23

4. Митрополит Тифлисский Платон (Рождественский) – 22

5. Архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) – 14

6. – 8. Митрополит Киевский Владимир (Богоявленский), архиепископ Кишиневский Анастасий (Грибановский) и протопресвитер Георгий Шавельский – по 13.

Остальные кандидаты набрали не более пяти голосов. Голосование за претендентов

Состоялось на следующий день, 31 октября. Первый тур (каждый из выборщиков голосовал за трех кандидатов).

Подано 309 записок.

1. Архиепископ Антоний (Храповицкий) –159

2. Архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) – 148

3. Митрополит Тихон (Белавин) – 125.

Победитель признан первым претендентом на престол. Второй тур (каждый из выборщиков голосовал за двух кандидатов из оставшихся 24 кандидатур).

Подано 305 записок.

1. Архиепископ Новгородский Арсений (Стадницкий) – 199

2. Митрополит Московский Тихон (Белавин) – 137.

Победитель стал вторым претендентом на престол. Третий тур (каждый из выборщиков голосовал за единственного кандидата из оставшихся 23 кандидатур).

Подано 293 записки, 2 из них признано недействительными.

С результатом 162 голоса победил митрополит Тихон. Он стал третьим кандидатом.

А как сейчас

Жребий отменили не полностью!

Согласно Уставу Русской Православной Церкви, в вопросах избрания Патриарха Московского и всея Руси и ухода его на покой высшая власть принадлежит Поместному Собору. Кандидаты на патриарший престол предварительно избираются Архиерейским Собором Русской Православной Церкви. Члены Поместного Собора могут выдвинуть в дополнение к этому списку еще кандидатов, если за них проголосует не менее четверти списочного состава Собора. Избранным Патриархом считается архиерей, набравший более половины от числа голосовавших на Поместном Соборе. Любопытно: избрание Патриарха путем жребия не упразднено окончательно! К этой процедуре Устав предписывает прибегнуть, если двое или более претендентов-лидеров собрали на выборах равное число голосов.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №22 (635) ноябрь, 2017 г.