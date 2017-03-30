ИЕРУСАЛИМ ПО-ФРАНЦУЗСКИ

Как король-крестоносец Кремль взял

Жил да был Луи-король. Грезил о нравственном преобразовании общества, ходил в крестовые походы и по земной кончине был канонизирован Римским престолом как исповедник. Как, наверное, поняли читатели, из ряда носивших двузначные порядковые номера монархов просвещенного Возрождения он сильно выбивается. Правление Людовика IX из династии Капетингов пришлось на XIII столетие, да и песня наша не о нем, а о его выдающемся историческом наследии, в рамках перекрестного года культурного туризма России и Франции выставленном в Патриаршем дворце Московского Кремля.

Шедевры готики

В здешней одностолпной палате посетители могут увидеть 78 подлинных шедевров готического искусства из сокровищницы Сент-Шапель – личной королевской молельни, возведенной им при дворцовых покоях на парижском острове Сите. Подавляющее их большинство никогда прежде не демонстрировалось в России. Блестяще аккомпанируют им декорированные в Средневековье знаменитыми лиможскими эмалями крышки переплетов рукописных книг, Распятия, процессионные кресты, дарохранительницы, ковчеги для святых мощей, навершия епископских посохов, пиксиды и хризматориумы (сосуды для благовоний) из коллекции Государственного Эрмитажа. Этот же петербургский музей выставляет обширный корпус католических резных скульптур и объемных икон-складней из слоновой кости.

– Примерно так могло выглядеть убранство Сент-Шапель при Людовике IX, – считает заместитель генерального директора по развитию просветительской деятельности и популяризации Музеев Московского Кремля Ольга Дмитриева. – Игра преломляющегося эмалями солнечного света из узких канонических окон, светлые лики Христа и Божией Матери должны были усиливать ощущение присутствия в Горнем Иерусалиме. А в центре алтарной части располагались величайшие святыни христианского мира…

После осады Константинополя в 1204 году крестоносцы стали обладателями Тернового Венца Спасителя, фрагмента Животворящего Креста Господня, копья святого сотника Лонгина, губки, которую Христу подавали на Кресте. Оказавшись вскоре в тяжелейшем материальном положении, ордена крестоносцев принялись вынужденно распродавать реликвии.

Драгоценная оправа

– Так случилось и с хранившимся в византийском реликварии Терновым Венцом, который в 1239 году приобрел Людовик IX, – продолжает Дмитриева. – Выкупив позднее еще несколько святынь, в числе которых был камень Гроба Господня, специально для них он построил Сент-Шапель. А Терновый Венец заключил в великолепный реликварий в виде короны.

Во время Французской революции святыню разделили на три равные дуги, дабы в худшем случае надежно сохранить от поругания хотя бы частично. Затем, воссоединенная, та некоторое время хранилась в Парижской национальной библиотеке, а после Реставрации была возвращена в Собор Парижской Богоматери. В 1806 году ювелир Жан-Шарль Кайе выполнил для нее колбу из горного хрусталя в позолоченной серебряной оправе. Она размещалась в увенчанном фигурой Веры сферическом реликварии.

Тут Венец находился 56 лет. Затем его перенесли в прозрачное хрустальное вместилище мастерской «Рош». А старое – само по себе приобретшее сакральный характер изделие – осталось в сокровищнице Нотр-Дам. Его, находящегося в статусе исторического памятника Франции, и можно лицезреть в экспозиции.

Святые мощи из Лувра

Внимание верующих привлечет и позолоченная серебряная готическая корона с располагающимися по кругу в обрамлении драгоценных камней мощевиками. За восемью прозрачными хрустальными пластинами – подлинные фрагменты Животворящего Креста, Тернового Венца, Копья Господня и Ризы Божией Матери, частицы мощей Иоанна Крестителя, Марии Магдалины, дев, апостолов, исповедников и мучеников… Долгое время эта корона также считалась принадлежавшей Людовику IX. Однако, как склонны полагать современные искусствоведы, ее во второй половине XIII века создали льежские ювелиры.

Наконец, третья главная сенсация экспозиции – плоть от плоти Сент-Шапель. Четырнадцать витражей из королевской молельни с высоких 15-метровых готических окон демонтировали в середине позапрошлого столетия во время сложной длительной реставрации. С тех пор они находятся в хранилище Центра национальных памятников и еще ни разу не покидали французскую землю!

«Несомненно, ансамбль витражей Сент-Шапель несет политическую программу, последовательно, от Ветхого Завета и до Людовика IX (на одной из композиций можно видеть, как он приносит на Родину христианские святыни), излагающую историю становления власти и тем самым акцентирующую возвеличение французской монархии», – считает Ольга Дмитриева. Ну а мы подивимся мастерству искусных ювелиров далекого прошлого и вздохнем о минувших веках, когда правители пеклись не о благах земных, а о благочестии, а подданным не приходило в голову их свергать…

Николай Георгиев, фото Владимира Ходакова

Опубликовано: №6 (619) март, 2017 г.

