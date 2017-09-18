ИСКУС СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Как не позволить негативным проявлениям масс-культуры повредить христианскому сознанию?

В обществе не стихают жаркие дискуссии о соблазняющих душу кинофильмах, о сомнительных спектаклях, о неоднозначных выставках. Стоит ли обращать на них внимание и если да – как не впасть в необоримое искушение, пытаясь разобраться, где там правда, а где нет?

Александр Журавский, статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ:

ХОЧЕШЬ БЫТЬ КУЛЬТУРНЫМ – УВАЖАЙ ТРАДИЦИИ

Известно множество определений понятия «культура». Но для меня это в первую очередь то, что облагораживает и упорядочивает. Само слово «культ» – неважно, в религиозном значении или, допустим, в аграрном – всегда то, что упорядочивает, приводит в некоторую иерархию мысли, быт, образ жизни. Поэтому культура – то, что создает определенный строй, гармонию, порядок.

Современная культура агрессивна потому, что агрессивен стал сам человек. Чтобы как-то противостоять этим изменениям в культурной среде, наверное, нужно знать свои корни, свои традиции – все, что сохранили наши отцы и деды. В этом смысле традиция – одно из базовых понятий культуры, потому что культура – это в значительной степени преемственность. Хотя мы понимаем, что любая новация, которая приходит и претендует на что-то новое, начинает с того, что ниспровергает прежнюю, но тут же заявляет о собственном статусе новой традиции.

Николай Тесенков, живописец, член Московского союза художников:

ЖИТЬ В ОБЩЕСТВЕ И БЫТЬ СВОБОДНЫМ ОТ НЕГО НЕВОЗМОЖНО

С одной стороны, чего-то опасного и вредного лучше не видеть. Но это практически невозможно: это сама наша жизнь, она повсюду вокруг. Поэтому для простого человека главное – иметь стержень в душе. Тогда даже если он и увидит какую-то гадость, этот стержень позволит оставаться верным Богу чадом Церкви.

Игумен Петр (Мажетов), настоятель Косьминской мужской пустыни ( Екатеринбургская епархия ): РАЗДРАЖАЮТ ПЛОХИЕ ФИЛЬМЫ – СНИМАЙ ХОРОШИЕ

Если мы действительно хотим свободы, должны признать ее. Это справедливо и честно. Если я хочу делать, что велит мое сердце и, так сказать, имею право на это претендовать, то я не вправе и другим запрещать аналогичное, даже если это и не в моих, может быть, понятиях нравственности, добра и зла. То есть здесь я ни в коем случае не сторонник полицейских методов.

Видишь плохие фильмы – снимай хорошие. Прояви активность в искусстве сам. Обижаться на кого-то и на что-то, мне кажется, – признак бездеятельности и слабости. Надо просто творить самому. В этом, не исключено, заключается и Промысел Божий! Действительно, ту нишу, которую нам, быть может, специально освободили – Господь, время, эпоха, – мы должны заполнять сами, а не обижаться на кого-то.

Константин Сутягин, живописец, литератор, член Союза художников РФ:

СТРАШНО НЕ САМО ЗЛО, А МЕХАНИЗМ ЕГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Одна из самых главных проблем современности: искусство стало отделено от художника. Раньше художник рисовал карандашом, кистью на холсте. Сейчас под рукой у художника фотошоп, в арсенале режиссера технические спецэффекты. В какой момент происходит чудо творчества? Оно рождается в пальцах у художника. Внутри компьютера вместо него затягивающая, привлекающая манипуляция.

Массовое искусство предельно структурировано и механистично. Там точно знают, что на этой минуте нужно пустить кровь, на этой минуте дать кому-то в глаз, на этой показать обнаженное тело и так далее.

В великом искусстве насилие присутствует точно так же, как и добро. Но это не так губительно для нас, потому что в данном случае подразумевается живое отношение: с насилием, со злом зритель вступает в личностный контакт. Когда же мы вступаем в контакт с механизмом изображения зла вместо творения подлинного искусства, мы словно вываливаемся из реального мира в виртуальный. Но полностью исчезнуть не можем, и на место пустоты приходит другой, враждебный дух.

Иеромонах Кирилл (Зинковский), клирик храма Казанской иконы Божией Матери в Вырице ( Гатчинская епархия ): СЕРДЦЕ ЛЕГКО ЗАГРЯЗНИТЬ, НО ТРУДНО ОЧИСТИТЬ

Современная культура использует специальные эффекты привлечения внимания и эксплуатирует соблазнительные игры на человеческих страстях, и можно говорить об огромном вреде этой массовой культуры, в том числе кинофильмов и мультфильмов. Поэтому пастырский совет христианам: будьте очень внимательны, старайтесь держаться как можно дальше от этого, потому что подчас мы просто не осознаем всех последствий. Ведь никто же в здравом уме не будет есть покрытую плесенью пищу! Тем более следует быть внимательными, чтобы не поглощать глазами, ушами и сознанием информацию, которая наносит вред душе. Есть много исследований, что соответствующие негативные образы (особенно зрительные) глубоко отпечатываются в душе и могут храниться потом в сознании долгие годы. Вспомним премудрого Соломона: «Больше всего хранимого храни сердце свое, потому что из него источники жизни» (Притч. 4, 23). То есть источники нашей жизни исходят из нашего сердца. Это внутренний сосуд, который легко загрязнить, но трудно очистить.

Подготовил Владимир Ходаков

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.

