ИСКУССТВО НА ГРАНИ ФОЛА

Хотите – смотрите, но за свой счет

Можно долго обсуждать, откуда в нашей стране появляются «пусси», почему оскверняются наши храмы, попираются духовные и исторические ценности. Но если штатные сотрудники Эрмитажа в соцсетях публикуют нацистскую свастику, а молодежный центр в качестве афиши образовательной программы выбирает обнаженную натуру и прикрывает гениталии куриной тушкой из магазина – то, может быть, они несут ответственность за всплески варварства вне музеев.

Человек, который два-три раза сходит на «образовательные программы» в Государственный Эрмитаж, посчитает это абсолютной нормой. И нечего тут обвинять родителей в плохом воспитании! Ведь они ребенка отправили не на какие-то сомнительные курсы, а на мероприятие в уважаемый музей с авторитетным директором. У родителей, которым сегодня за тридцать, и в голове не поместится, что отпрыску там предложат нечто дурное.

Что считать искусством, а что нет – вопрос философский.

Искать однозначный ответ на него невозможно, и тут не помогут ни министр Мединский, ни президент Путин. Ответ каждый должен найти для себя сам. Да будет позволено грубое сравнение, это как вопрос веры. Каждый вкладывает в этот смысл свое, но народы объединяет та вера, которая делает нас лучше.

Да, наверное, в современном грубом мире капитала зрительский спрос – это и есть тот критерий, который должен определять тренды (и в искусстве в том числе). Но есть ли реальный спрос на выставку Яна Фабра с подвешенными за крюки чучелами погибших животных рядом с произведениями великих признанных мастеров? Пользуется ли спросом у молодежи обсуждение и изучение перформансов с откровенными гомоэротическими сценами? Или этот спрос нам пытаются навязать?

Для меня и тут ответ очевиден. И лично я намерен делать все, чтобы такое «искусство» не имело финансовой поддержки со стороны государства. И речь здесь не о тотальном запрете, не о введении жесткой цензуры. Нравится – смотрите на здоровье, но только за свой счет.

Руслан Осташко

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.