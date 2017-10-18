ИСЛАМ НЕ СТРАШЕН, КОГДА ПОНЯТЕН

Иеродиакон Григорий (Матрусов): «Мусульмане не просто знают Коран – они им живут»

Все чаще православные москвичи задаются вопросом: есть ли сегодня какая-то перспектива нормального человеческого диалога с нашими новыми соседями-мусульманами? Ведь неверно заочно зачислять соседа во враги только потому, что он иноверец! Доктор канонического права, кандидат богословия иеродиакон Григорий (Матрусов), изучающий несколько лет ислам, уверен: для доброго диалога полезно хотя бы немного разбираться в основах других вероучений.

– Почему вы, ученый богослов, преподаватель Духовной академии, вдруг принялись изучать ислам?

– Четыре года назад по благословению Святейшего Патриарха и ректора Московской духовной академии архиепископа Верейского Евгения я начал глубоко изучать ислам. Причина очень проста. К сожалению, в Русской Православной Церкви сейчас нет школы изучения ислама как таковой. До революции в этом направлении работала Казанская православная духовная академия, но последние 70 лет этим практически никто не занимался. Те же немногие, кто все же изучал ислам, делали это, зачастую не зная арабского языка. А это все равно что знакомиться с оперой «Евгений Онегин» по либретто. Вы не услышите ни музыки Чайковского, ни пушкинского текста! В современной ситуации, для выстраивания хороших отношений с мусульманами, на мой взгляд, необходимо хорошее знание того, с чем мы имеем дело, и доброе отношение ко всем людям, которые нас окружают: будь то в семье, будь то в транспорте, будь то православный, будь то атеист, будь то мусульманин.

– Вы четыре года изучали ислам в католическом институте арабистики и исламистики в Риме. Что это вам дало?

– Во-первых, изучил историю возникновения ислама, его мировоззрение. Во-вторых, что очень важно, у нас были некотрые профессора мусульмане, поэтому многие аспекты были рассмотрены глубоко, так как их видят и понимают сами мусульмане. Для диалога очень важно четко представлять точку зрения обеих сторон. Христианство появилось с приходом в мир Спасителя. Мусульманство зародилось с рождением пророка Мухаммеда около 570 года. Проповедь его – начало VII века – собрана в Коране, который считается непосредственным словом Бога. А мусульмане считают, что ислам – это истинная религия поклонения единому Богу от создания мира. Мол, Мухаммед принес истинную веру Авраама, ведущего, в свою очередь, родословную от первого человека Адама. Имя Спасителя, Иисус, в Коране по-арабски звучит как Иса, и мусульмане почитают его величайшим после Мухаммеда пророком. В исламе он не Бог, а творение Божие, и с этим мы, конечно же, согласиться не можем. Кроме того, мусульмане утверждают, что Иисус не был распят. Отец Георгий Максимов в своей книге об исламе пишет, что мусульмане просто не знают истории. Но для мусульманина это вообще не проблема. Он скажет: в Коране написано, что Иисуса не распяли, что Бог его сохранил. Его подменили кем-то другим, а Христа Он спас. Богу все возможно. Для православных христиан все это может выглядеть наивным и даже смешным, но эти вещи надо очень четко знать.

В ЛИВАНЕ МНОГИЕ ЖЕНЩИНЫ-МУСУЛЬМАНКИ ПРИХОДЯТ К ХРИСТИАНСКИМ СВЯТЫНЯМ, МОЛЯТСЯ БОЖИЕЙ МАТЕРИ И ПОЛУЧАЮТ ОТ НЕЕ ПОМОЩЬ

– В чем выражено почитание мусульманами Корана как особой святыни?

– Записанные откровения Мухаммеда – священная книга мусульман, которую можно читать только по-арабски. Евангелие можно читать на любом языке: на русском, татарском, норвежском, – Благой Вестью от этого оно быть не перестанет. А вот для правоверного мусульманина любой перевод Корана – лишь толкование.

Все образованные взрослые мусульмане знают Коран наизусть на арабском. Они не только по пять раз в сутки молятся, но многие еще и слушают Коран круглые сутки. Язык Корана (несмотря на то, что ученые нашли в нем и заимствования, и даже ошибки) считается у мусульман эталонным арабским. Немусульмане могут говорить, что откровения Мухаммеда были галлюцинациями или чем-то вроде того, а мусульмане – что это было откровение Бога, которого они называют Аллах.

Кстати, интересно, что христиане арабы именуют Бога точно так же. Самая распространенная фраза в арабском языке «Аль-Ха́мду ли-Лля́хи» – «Слава Богу!» Так вот, христиане-арабы произносят те же самые слова, когда говорят: «Слава Богу!» Но чтобы как-то дистанцироваться, часто в подобных случаях они предпочитают немного иную фразу, которая переводится как «Благодарим Бога!».

Ислам не знает и не понимает Святой Троицы, точнее, он отвергает Троицу! В то же время ислам почитает Мариам – мать Исы (Иисуса), единственную женщину, упомянутую по имени в Коране. В Ливане многие женщины-мусульманки приходят к христианским святыням, молятся Божией Матери и получают от Нее помощь!

– Коран – единственная книга мусульман, в которой собраны правила их жизни?

– Нет. Лишь небольшая часть аятов (стихов) Корана содержит правовые нормы. Большинство правил жизни мусульманина (как вставать, как ложиться спать, как участвовать в политике и еще многое другое) содержится в священном для мусульман предании пророка – в сунне. Видели, наверное, что некоторые агрессивно настроенные мусульмане подкрашивают бороды в красноватый цвет? Так они буквально пытаются следовать тому, что делал пророк. В сунне прописано, например, что утром неплохо промыть нос. Почему? Потому что Мухаммед так делал. А почему он так делал? Оказывается, во время сна в верхней части носа шайтан отдыхает.

– Если мы будем высмеивать священные моменты мусульманских верований или указывать на их исторические несоответствия, мы не наладим общения! Что же делать?

– Для меня очень яркий пример – Сирия и Ливан. Там бок о бок живут мусульмане и христиане. Буквально неделю назад на одной конференции встретил священника из Ливана. Он живет со своей семьей в доме, в котором все остальные – мусульмане. Так вот, рассказывает: на Пасху и Рождество невозможно дома спокойно посидеть, соседи целый день приходят поздравлять!

Для диалога необходимо минимальное знание некоторых важных для наших соседей вещей. Тогда может возникнуть и простой повод для разговора. Например, в курбан-байрам они вспоминают жертвоприношение Авраама. Это ведь и для нас в своем роде святое воспоминание! Можно и еще проще. Буквально спросить, как будет на твоем языке «здравствуй – до свидания», выучить и таким образом приобрести друга на всю жизнь.

У нас в стране есть и свои примеры доброго соседства мусульман и христиан – в Татарстане. В течение тысячи лет они сосуществуют мирно, ни одной войны на религиозной почве там не было. Это уникальный пример! И сейчас, например, в Казани мирно проживает около полумиллиона христиан, русских, и около полумиллиона мусульман, татар.

– Что вы полезного вынесли из изучения мусульманства лично для себя?

Меня впечатлило, что мусульмане не просто знают Коран, они им живут. Теперь, если я читаю, изучая, Коран по часу в день, то и Евангелие – по часу в день. Если я учу наизусть какие-то суры Корана, тогда не меньше учу и Евангелие. И это для меня большая радость. Знание Евангелия наизусть меняет отношение и к Евангелию, и к богослужению.

И конечно, изучение ислама помогло понять и перестать бояться многих вещей. Ясно, откуда что берется. Пугает ведь неизвестность!

Екатерина Моисеенко

Опубликовано: №19 (632) октябрь, 2017 г.