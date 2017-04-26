27-29 апреля 2017 года по благословению ректора Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия митрополита Волоколамского Илариона в конференц-зале ОЦАД состоится IV международная патристическая конференция «Преподобный Ефрем Сирин и его духовное наследие».

Преподобный Ефрем Сирин (306–373) – самый известный из сирийских отцов Церкви, широко почитаемый во всем христианском мире. Иногда его называют «пророком сирийцев», подразумевая его удивительный поэтический дар и силу его слова, укорененного в образах Священного Писания.

В конференции примут участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области изучения трудов преподобного Ефрема Сирина и его духовного наследия (представители Антиохийского Патриархата, древних восточных Церквей), среди которых: Джефри Уикс (США), Кэтлин Маквей (США), Уте Поссекель (США-Германия), протоиерей Джон Бэр, Сабино Кьяла (Италия), Эмилиано Фьори (Италия-Германия), Г.М. Кессель (Россия-Австрия).

В ходе конференции планируется обсуждение проблем, связанных с изучением биографии преподобного Ефрема Сирина, богословских взглядов этого отца Церкви, раскрытых в его аскетических и экзегетических сочинениях, рукописной традиции его творений, метрики и образной системы его гимнов.

Организаторы выражают надежду на то, что конференция будет способствовать сотрудничеству между духовными и светскими учебными заведениями, научно-исследовательскими центрами, представителями церковного клира, монашествующими и мирянами.