К НАМ ПРИХОДИТ НОВЫЙ ГОД



Владимир Щербинин, иконописец: Написал книгу, расписал соборы

1.Когда-то в детстве

Новый год – это праздник детства, он сам как подарок – с запахом хвои, мандаринов и шоколада, с перезвоном стеклянных игрушек, со свежим морозцем и светлой бесконечностью впереди. Проснешься еще затемно и – бегом к елке, найдешь там заветный кулек, прижмешь к сердцу крепко, но сразу открывать не станешь, чтобы подольше сохранить тайну. Что тебя ждет впереди?..

2. Праздники вечности

Много лет я Новый год никак не отмечал. Жил со строгими монахами на приходах и в обителях, которые так учили: «Новый год – это праздник времени, которое жизнь нашу пожирает. Что праздновать-то? Мы, православные, лобызаем вечность, жизнь меряем от Рождества до Богоявления, от Пасхи до Троицы и так далее по церковному кругу. А 1 января – день обычный, память преподобного Илии Муромца, день постный всегда».

3. Генеральная проверка

Мой духовник, протоиерей Василий Ермаков, поставил в свое время мне мозги на место. «Чем не угодил тебе Новый год? Это же не 1 Мая или 7 Ноября. Святую Пасху мы за семь дней начинаем встречать, так и Рождество нужно. Никто не заставляет тебя пить или есть скоромное. Лучше соберись с мыслями, устрой себе генеральную проверку. В один столбик напиши все добрые дела, которые ты не сделал в прошедшем году; в другой – то, что сделать успел. И ты увидишь: первый столбик будет значительно длиннее второго. Это значит, что тебе еще много нужно поработать над собой. В этом отношении новый год – правильный праздник».

4. Итоги года

Каждый год я стараюсь делать то, что заповедал мне отец Василий. Первый список не стану обнародовать, он предназначен только для меня. Что касается второго, то он очень короткий.

Прежде всего, вышла моя книга «Сердце сокрушенно». Закончили роспись трапезной части Успенского кафедрального собора в Иваново-Вознесенске. Немного потрудились на ниве церковной росписи и в Федоровском кафедральном соборе в Городце-на-Волге. Место особое, здесь принял монашеский постриг и предал душу Богу благоверный князь Александр Невский. Еще продолжилось мое посильное сотрудничество с замечательной газетой «Православная Москва». Этим опытом я очень дорожу.

От души поздравляю с Новым годом главного редактора протоиерея Михаила Дудко и всех сотрудников. Желаю всем помощи Божией в ваших благородных и богоугодных делах.

Владимир Щербинин,

иконописец

Опубликовано: №24 (614) декабрь, 2016 г.