КАК В ХОВРИНЕ РАСШИФРОВАЛИ ЗАДУМКИ ЗОДЧЕГО БЫКОВСКОГО

Протоиерей Георгий Полозов: «Построить церковь – великое счастье!»

В соседстве со скоростной магистралью, эстакадой и железной дорогой, в окружении современных домов старинный храм в Ховрине смотрится островком подлинной исторической России. Четверть века назад его фактически из руин воссоздал протоиерей Георгий Полозов.

– Совсем недавно ваш приход отмечал 25-летие. Но ведь ховринскому храму во имя иконы Божией Матери «Знамение» несколько веков…

– Четверть века исполнилось со дня подписания Патриаршего указа о возобновлении в нашем храме приходской жизни. Церкви здесь стояли с XV столетия – сначала деревянные, потом каменные. Непосредственно этот храм построен в 1866–70 годах, а в конце 1930-х был закрыт. Начало 1990-х годов – время энтузиастов. Когда возобновилась жизнь нашей общины, появились и пришедшие на помощь из соседних приходов добровольцы. Тут, на восстановлении двухэтажной Знаменской церкви, они могли себя проявить. Сначала мы восстановили уютный нижний Никольский храм и уже потом приступили к верхнему. Там дел было значительно больше…

— Все работы проводили сами?

— Да, конечно. Наше реставрационно-строительное управление получило государственную лицензию, создав таким образом прецедент в масштабах всей Церкви! Нас приглашали проводить сложные экспертизы: на реставрации объектов в Троице-Сергиевой лавре, на Московском подворье Пюхтицкого монастыря, в Покрово-Тервеническом монастыре, в столичном Татианинском храме… Это так интересно и увлекательно!

Из росписей в нашем храме уцелели только изображения четырех Евангелистов в «парусах». Росписи стен не сохранились, а купол вообще исторически не был расписан. При реставрации нам пришлось разгадывать, домысливать задумку архитектора Михаила Быковского (любимого ученика Константина Тона), угадывать, что он хотел сделать. Мы изучали наследие зодчего, вникали в его стиль, находили архитектурные подсказки. Например, два пояска на куполе идеально вместили в себя тексты тропаря и кондака образу Пресвятой Богородицы «Знамение» – явно так и было задумано. Это такое счастье, когда из-под твоих рук рождается прекрасное. Душа поет!…

Мы ведем научную работу, написали книгу о храмах Северного и Северо-Западного округов, выявили в Москве несколько храмовых зданий, которые в результате наших исследований были переданы Русской Православной Церкви.

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— На вашем приходе необычная школа…

— Да, полноценная общеобразовательная гимназия плюс подготовительное отделение. При ней – концертный зал, спортивный комплекс, множество секций (от самообороны до бальных танцев), кружок игры на гитаре, хоры – взрослый и детский. Детский хор по праздникам у нас поет за Божественной литургией. На приходе регулярно проходят концерты, встречи с интересными людьми, недавно открыт кинолекторий. Первым его гостем был величайший отечественный мультипликатор Юрий Норштейн – Моцарт от анимации. А еще у нас выходит свой журнал.

– Как же удается его выпускать?

– Началось все с приходской газеты. Выросший из нее журнал «Лампада» издается и по сей день. Его выпуск – совершенно убыточное занятие. Главный мотор редакции – Павел Демидов, журналист с 60-летним стажем.

В завершение нашей беседы хочется еще раз подчеркнуть: основной принцип, на котором я строю работу на приходе – никому не препятствовать, не ставить препон, а, наоборот, дать развиваться всем инициативам и мечтам. Потому что нет большего счастья для человека, чем делать то дело, к которому тебя призвал Господь!

Андрей Клочков

Опубликовано: №2 (615) январь, 2017 г.

Биографическая справка

Протоиерей Георгий Полозов родился 9 сентября 1954 г. в Москве. В 1987 г. окончил Московскую духовную семинарию. С 1991г. – настоятель храма в честь иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрине. Был ответственным за строительство храмов Николая Мирликийского у Соломенной Сторожки, Иннокентия Московского в Бескудникове и многих других храмов и часовен столицы.

Досье

Знаменский храм в Ховрине располагался в усадьбе «Грачевка», которая получила свое название благодаря купцу 1-й гильдии Митрофану Грачеву. По его заказу знаменитый зодчий Лев Кекушев, мастер стиля модерн, построил великолепный особняк, прообразом которого стал знаменитый игорный дом в Монте-Карло. Это настоящий дворец с башенками и скульптурами, лоджиями и террасами. У хозяина усадьбы бывали в гостях Владимир Гиляровский, Алексей Толстой и Валерий Брюсов – цвет творческой интеллигенции рубежа веков.

КАК ДОБРАТЬСЯ?

Адрес: Фестивальная ул., д. 77а.

Телефон: (495) 453-91-01 (с 9.00 до 17.00)

Проезд: ст. м. «Речной вокзал», авт. 188, 284, 857, 745, марш. 89 до ост. «Больница»; электричкой до пл. Ховрино и пешком через парк в Грачевке (10 минут).

Веб-сайт: znamenie-hovrino.ru