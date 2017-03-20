КАК ХРУЩЕВ РОДИНУ-МАТЬ ОБУЛ

Иконописные мотивы в декоре московского метро

Кольцевая линия Московского метрополитена считается победной, триумфальной. Проектировать ее начали во время войны (сразу после Сталинградской битвы), а замкнули круг 63 года назад – 14 марта 1954-го. Тем удивительнее, что православные сюжеты все равно присутствуют на станциях Кольцевой линии подземки. И в отличие от многих официальных атрибутов, со временем стыдливо стертых и закрашенных, радуют нас до сих пор.

«Добрынинская»: утро у церкви

В легком сумраке «Добрынинской» наблюдаем причудливые люстры. Зигзагообразные конструкции, на которые установлены вертикальные неоновые трубки, напоминают подсвечники с горящими в ряд белыми свечами. Откуда они здесь?

Архитектор станции Леонид Павлов увлекался владимиро-суздальскими мотивами. Вот как он описывал паломничество в храм Покрова на Нерли: «Добрался на место поздно вечером. На ночь сторож устроил меня на колокольне, где был сеновал. Уснул я, вдыхая теплый запах сена, под кваканье лягушек. Проснулся рано, чуть-чуть брезжил свет. Перед моим взором, на фоне прозрачного голубого неба, каким-то тяжелым серым монолитом возникла церковь. Я любовался ею… Вдруг она начала светлеть. Потом порозовела. Потом стала желтой. Hа стенах появились тени от скульптурных рельефов, очертились карнизы. Церковь как бы меняла форму, ее монолитность исчезала. И наконец, она стала ярко-белой, волнуя своей девической красотой. Такая живая картина становления образа потрясла меня. Я понял, что эта тема должна стать основополагающей для композиции станции».

В мраморной облицовке «Добрынинской» архитектор пытался достичь цветовых ощущений, пережитых у церкви в то утро. Позднее Леонид Павлов спроектировал станции «Серпуховская» и «Нагатинская». В их оформлении мастер также воплотил русские мотивы. Например, мощные столбы «Нагатинской» напоминают колонны новгородских соборов.

«Новослободская»: сандалии для Богородицы

Эту станцию москвичи называют «каменным цветком» или «подземной сказкой». Тридцать два витража, ни один из которых не повторяется, обрамлены золоченой латунью. На них изображены люди разных творческих профессий: архитектор, географ, художник, музыкант… Эскизы выполнил иконописец и народный художник СССР Павел Корин. В основу причудливых орнаментов он положил узоры облачений православных священнослужителей, а также средневековых райских садов.

В торце зала – большое, во всю стену, смальтовое панно «Мир во всем мире». В центре изображения – босоногая мать с ребенком на руках. Она удивительно напоминает картину Виктора Васнецова «Богоматерь с младенцем» 1882 года и сделанную по ней годом позже роспись алтарной апсиды Владимирского собора в Киеве. Русский художник безусловно не раз видел этот образ и не мог им не вдохновиться.

Сходство панно с Богородицей Васнецовской уловили и некоторые чиновники. Возмущаясь, они требовали убрать изображение Пречистой из советского метро. Хрущеву Мадонна тоже не приглянулась, но по другой причине:

– Почему она босая?! Намек на то, что у нас в стране людям обуви не хватает?! Почему дискредитируете советскую власть?!

Оплошность срочно исправили: фигуру Родины-матери на панно обули в некое подобие древнеримских сандалий. Несмотря на это, из ЦК последовало распоряжение: мозаику убрать! Авторы проекта «Новослободской» пошли на риск и спасли коринскую работу: снаружи панно загородили облицованной мрамором фальшивой стенкой. И лишь после смещения Хрущева мозаика вернулась на свое место, «сняли» и сандалии.

«Комсомольская»: тайна одной хоругви

На потолочных мозаиках «Комсомольской» можно увидеть Александра Невского, Димитрия Донского, Козьму Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова… Присмотримся к изображению в самом конце зала. В руках следующего за Александром Невским воина развевается хоругвь, на которой изображен Спас Нерукотворный с утраченной новгородской иконы. Изначально она занимала большую часть картины. Так художник наглядно выразил идею торжества Православия.

Иконы в советском метро?! Министру культуры СССР Екатерине Фурцевой поступила жалоба. Но… Бытует легенда, что та оказалась восхищена работами и убедила Хрущева оставить «идеологически сомнительное» панно. «Хорошо, – согласился Никита Сергеевич, – но сделайте так, будто на знамена ветер дует… Пусть они будут меньше». Сегодня мы можем лицезреть плоды того вмешательства в «культурный процесс»…

Кстати

На стене «Добрынинской» можно отыскать настоящего моллюска наутилуса. Здешние стены облицованы привезенным из Крыма инкерманским мрамором. Обнаружить в нем можно и морские лилии.

Когда-то на каждой станции Кольцевой линии находился бюст Сталина или мозаика с его изображением. Например, в вестибюле «Курской», выполненном по образцу древнеримской базилики, на востоке в полукруглом углублении стояла фигура вождя.

Тема Победы стала красной нитью оформления станций коричневой линии: «Октябрьская» повествует об историческом триумфе советского народа, «Таганская» являет славу русского оружия, «Комсомольская» украшена эпизодами из истории воинской славы, «Белорусская» и «Киевская» посвящены подвигу братских народов.

Анастасия Чернова

Опубликовано: №5 (618) март, 2017 г.