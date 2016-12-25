КАКОЕ САМОЕ РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ 2016 ГОДА?

Хочется вспоминать только светлое и надеяться на лучшее. В преддверии наступающих Нового года и Рождества Христова мы поинтересовались у собеседников, какое событие года уходящего останется у них в памяти самым добрым и радостным.

Протоиерей Павел Гумеров,

настоятель храма святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских:

БЛАГОРАСТВОРЕНИЕ ВОЗДУХОВ

Для меня лично самым большим подарком от Господа стало все лето 2016 года. Стояла удивительно хорошая теплая погода, столь редкая в последнее время. Это позволило мне провести летний сезон с максимальной пользой для родных и близких мне людей.

Аркадий Мамонтов,

тележурналист, телеведущий:

ГОТОВИМ НОВЫЙ ФИЛЬМ

Хорошее? Войны нет – хорошо. Храмы восстанавливаются – это тоже хорошо. Любовь в людях не оскудела, она их находит. И это главное! Все остальное – уже суета сует.

В этом году мы сделали два фильма: «Афон. Восхождение» и «Афон. Обитель Богородицы». Сейчас готовим третий, называется «Монах». Желаю читателям любить Бога, думать о здоровье и детях, любить Родину, никого не осуждать и быть всегда в тонусе. Так, как у нас христиане говорят: «Всегда будь сосредоточен, мудр, смирен и смотри на мир с оптимизмом».



Протоиерей Леонид Калинин,

председатель экспертного совета Русской Православной Церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации, древлехранитель Московской (городской) епархии:

ГОД ПАТРИАРХА

Начало года ознаменовалось встречей Папы Римского и Святейшего Патриарха Кирилла на Кубе. Второе событие – это создание Священным Синодом Экспертного Совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, который стал высшим экспертным советом Церкви по этой важнейшей сфере жизни Русской Православной Церкви.

И, конечно, вспоминается 70-летие Предстоятеля. Его управление Церковью имеет системный и очень продуманный характер. В значительной степени именно он помогает России восстановить свой исторический путь. При этом сам Патриарх всегда говорит, что без воли Божией, без благословения Божиего ничего не совершается.

Наталья Кулавина,

директор Елизаветинского детского дома при Марфо-Мариинской обители:

СОЛНЫШКО В СЕМЬЕ

В этом году мы благодарили Бога за то, что одна наша воспитанница-солнышко (ребенок с синдромом Дауна) воссоединилась с родной семьей! Это самое большое счастье и для ребенка, и для нас. Будем делать все, чтобы такого счастья стало больше.

Опубликовано: №24 (613) декабрь, 2016 г.