КАНИКУЛЫ ПРОТОИЕРЕЕВ

Вот и кончилось холодное лето — 2017

Сентябрь – самое время писать и читать сочинения о том, какой была эта маленькая жизнь. Для нас с вами своими впечатлениями об отдыхе делятся маститые протоиереи.

Протоиерей Максим Козлов, настоятель храма во имя преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной , 1-й заместитель председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви :

ПОРАДОВАЛСЯ СОЛНЦУ НА ОСТРОВЕ СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА

По моему глубокому убеждению, в отпуск надо уезжать туда, откуда тебя нельзя достать, то есть достаточно далеко от постоянного места дислокации. Кроме того, мне трудно проводить отпуск в чуждых с цивилизационной и религиозной точек зрения местах.

МНЕ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТДЫХАТЬ В СТРАНЕ, ГДЕ Я УСЛЫШУ НА РАССВЕТЕ КРИК МУЭДЗИНА ИЛИ ТАМ, ГДЕ НА НАБЕРЕЖНОЙ БУДУТ РЕГУЛЯРНО ВСТРЕЧАТЬСЯ ОДНОПОЛЫЕ ПАРОЧКИ

Соответственно, это должна быть христианская страна, лучше православная. В идеале – чтобы в пределах досягаемости находилась какая-нибудь святыня, к которой можно прибегать. Третье условие напрямую связано со спецификой нашего климата, где большую часть года нужно выживать и где так не хватает солнечной энергии. Поэтому в отпуске обязательно должно быть солнышко и желательно море. Ну и последнее: когда стареешь, теряешь охоту к перемене мест и освоению нового, поэтому рискованным поездкам в неизведанное предпочитаешь хорошо известное.

Поэтому для нашей семьи – меня с супругой таким местом на протяжении уже многих лет является остров святителя Спиридона – Корфу, где можно и помолиться, и ощутить себя в родной православной среде, и порадоваться дивному солнцу, прекрасному морю и чудесным зеленым горам.

Протоиерей Александр Овчаренко, главный редактор официального видеоканала Запорожской епархии « Православные новости Запорожья »:

КУПИЛ ВЕНИК НА ПРИВОЗЕ, ПУТЕШЕСТВОВАЛ ПО КИЕВСКОЙ РУСИ

Перефразируя слова одного из самых знаменитых философов всех времен и народов, лето – это очень уж странный предмет… лето если есть, то его сразу нет! Как проводит многодетная семья лето? Отдыхает от школы, от вечного «первый раз в первый класс!» Помню, как однажды решил увезти матушку хотя бы на три-четыре дня отдохнуть только вдвоем, побыть в тишине, уделить друг другу внимание. Начали планировать отдых, а через неделю подошла матушка: «Я беременна, у нас как раз в это время будут роды». Мечтать об отдыхе вдвоем перестали. Пока.

Отдых многодетных родителей – это отдых наших детей, поскольку мы не отдыхаем в привычном смысле слова, а оздоравливаем их. К сожалению, состояние окружающей среды с годами не улучшается, поэтому находим возможность оставить большой город. В этом году решили впервые побывать в Одессе. Она прекрасна! Мы влюбились в нее, хотя провели там лишь два дня и три ночи. Посетили множество музеев, побродили улочками старого города, заглядывая в знаменитые скрытые от любопытных глаз одесские дворики. Это параллельный мир: время там, кажется, остановилось! Купили веник на Привозе. Зашли в монастырь у вокзала, принесли гвоздики к Дому профсоюзов, где все вместе помолились об упокоении погибших…

Потом у нас было море! Ежегодно нас приглашают на Арабатскую Стрелку, что в Геническом районе на Херсонщине. Есть такой подвижник (другого слова не подберу), у которого огромная база почти на сотню номеров под названием «Киевская Русь». И вот вне высокого сезона, в июне, он совершенно бесплатно приглашает туда всех желающих многодетных, малоимущих, учащихся воскресных школ и детей-инвалидов! Там прекрасные комфортные номера с удобствами, живописный розарий. Есть дельфинарий, зоопарк, страусиная ферма, горячие источники, соленое озеро. Но самое главное, очень много моря и солнца!

Протоиерей Лев Семенов, руководитель Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета :

ПОГУЛЯЛ ПО ПРИБРЕЖНЫМ ДЮНАМ

Когда в последние предотпускные дни я, исполнив свою череду служб в храме Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах , уже собирался укладывать дорожную сумку, вдруг раздался звонок митрополита Истринского Арсения . Владыка благословил меня заменить заболевшего священника и провести богослужения на патриаршем подворье – в храме Иерусалимской иконы Божией Матери за Покровской заставой (представительстве Крестовоздвиженского Иерусалимского ставропигиального женского монастыря ). Эти три дня подарили мне волнующую атмосферу служб в новом для меня храме и трогательное общение с его прихожанами. Это стало своеобразным прологом к отпуску, который прошел в Юрмале, полюбившейся мне с первого ее посещения далеким летом 1975 года…

Из юрмальских впечатлений хочу отметить два момента. Буквально в трех минутах ходьбы от санатория «Белоруссия» в направлении моря, среди сосен прибрежной линии стоит укрытый полосой дюн от ветра мемориал нашим воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Десятки одинаковых надгробий, под которыми покоятся тела отдавших свою жизнь – от красноармейца до капитана… Дыхание времени сказалось на состоянии самого памятника, но при этом порадовали свежие цветы и обилие свечей, некогда возжженных у надгробий…

А при возвращении в Булдури с пешей прогулки (из Майори через Дзинтари) ощутил тепло встречи с восстанавливаемым храмом Казанской иконы Божией Матери, где сейчас по воскресеньям проходят молебны. Этот образ – одна из особенно близких мне богородичных икон (наряду с Владимирской, в праздник Сретения которой состоялось 17 лет назад моя диаконская хиротония). Она близка как в силу истории ее обретения (я родился в Казани), так и потому что на венчании мы были благословлены этой иконой…

Подготовила Пелагея Тюренкова

Опубликовано: №17 (630) сентябрь, 2017 г.

