КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ!

Подарок грядущим поколениям

Как только совершается очередное изуверское преступление, в обществе с новой силой поднимается волна требований ввести смертную казнь. Напомним, что смертная казнь в Российской Федерации не отменена, на применение этой меры наказания наложен мораторий.

Неужели мы ничему не учимся?

Прошло всего 80 лет с тех пор, когда случился «большой террор» – время самых страшных репрессий. А сто лет назад против всех верующих людей в стране, духовенства и крестьян проводился самый настоящий геноцид.

Грядущий год круглых дат страшных событий может стать новой отправной точкой в истории нашей родины, если смертная казнь вообще пропадет из уголовного кодекса. Законы принимаются властью. Если власть, как субъект правовых отношений, считает себя правопреемницей Российской Империи и Советского Союза, то несет ответственность за решения 80-летней давности. Запретите смертную казнь с преамбулой, что это делается ради миллиона безвинно убитых «по закону». Ну да, а с преступниками-изуверами как поступать? Наверное, опять же, в память о невинно убиенных, содержать в тюрьмах пожизненно, как сейчас и делается.

Немного официальной статистики:

По данным областных управлений КГБ СССР (1988 г.), органами внутренних дел в 1918–1953 гг. по неуголовным статьям были арестованы 4308487 человек, из них 835194 расстреляны.

В 1937 г. изъято более 25 000 детей из семей «врагов народа».

В 1930–1940 раскулачиванию подверглось 2,5 млн крестьян, причем за период в 1930–1933 годы умерло около 600 тыс. человек. Всего же тем или иным репрессиям подверглось около 4 миллионов крестьян.

Разве все эти люди не заслужили, чтобы о них помнили? Думаю, что самым лучшим, нестареющим памятником жертвам репрессий будет отмена смертной казни в Российской Федерации.

Диакон Сергий Правдолюбов

Опубликовано: №23 (613) декабрь, 2016 г.