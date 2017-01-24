КРАСНО-БЕЛОЕ ПЛАМЯ

Как сегодня относиться к участникам революции и гражданской войны?

В нынешнем году нам предстоит пройти через несколько скорбных дат отечественной истории. Главная из них – столетие Октябрьской революции, коренным образом не только переломившей основы социального устройства российского государства, но и вызвавшей кровавую братоубийственную войну. В то же время миллионы наших соотечественников боролись как за царя, так и против Белого движения. От ответа на вопрос, как исторически корректно воспринимать увлекавших тогда за собой народные массы пассионарных личностей, зависит не только верный взгляд на прошлое. Этот ответ определяет и наше будущее.

Владимир Мединский, министр культуры Российской Федерации:

ГЕРОЙСКИ ПРОЯВЛЯЛ СЕБЯ ТОТ, КТО ОСТАВАЛСЯ ЧЕЛОВЕКОМ

На этот вопрос нельзя ответить впопыхах. Мы должны преодолеть в себе это идеологическое размежевание на красных, белых, зеленых, еще каких-то. Время было сложное, и нам тяжело понять мотивацию, обстоятельства, при которых тогда принимались решения. Поэтому сегодня главным критерием оценки может быть только нравственность. Представители каждого из лагерей по-своему любили свою страну и свой народ. Одни, исходя из этой любви, совершали, с их точки зрения, поступки честные и нравственные. А другие вели себя жестоко и неподобающе.

Иеромонах Иов (Гумеров), насельник Сретенского ставропигиального монастыря, кандидат философских наук, кандидат богословия:

СМЕЛОСТЬ БЕЗ БОГА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДВИГОМ

Как говорил святитель Московский Филарет, Отечество – это еще не град Божий, но предградье. И мы к граду Божию в небесное царствие не можем восходить, это предградье минуя. Поэтому признавать деяния революционеров как героические и достойные восхваления за их пусть честные и самоотверженные поступки мы не можем. Ведь построение государства без Бога – прямой путь в геенну. Универсальное мерило деяний человека, его подвигов – соединение личного мужества, самоотверженности и жертвенности во имя служения Богу и людям.

Александр Крутов, главный редактор журнала «Русский дом», телеведущий:

НЕТ В ТОЙ ВОЙНЕ НИКАКИХ ГЕРОЕВ

Историю пишут победители. В феврале 1917 года произошел государственный переворот, затем вскоре еще один, который был назван Октябрьской революцией. Потом началась гражданская война. Белые, которые сражались за Россию республиканскую, – не самодержавную! – стали врагами и мерзавцами. Но в гражданской войне победителей нет. Проиграл весь народ, погибли миллионы, страна сошла с векового пути и до сих пор не знает, куда идти. Но и красные, и белые в подавляющем большинстве отошли от Бога. Поэтому даже их искренние намерения не могут оправдать братоубийство. Не случайно святитель Тихон не стал благословлять так называемую Белую армию, я уж не говорю о красных. Поэтому я считаю, что в гражданской войне героев нет. И примирение между апологетами противоборствовавших сторон невозможно: нельзя примирить две враждебные идеологии. И что бы мы ни говорили, прежняя Россия, Россия самодержавная, царская, была утрачена – и теми, и другими сообща.

Алексей Светозарский, профессор, заведующий кафедрой церковной истории Московской православной духовной академии, кандидат богословия:

БЕЛЫЕ СМЕЛЬЧАКИ БЫЛИ ГЕРОЯМИ, КРАСНЫХ ПУСТЬ СУДИТ ГОСПОДЬ

По прошествии ста лет с начала братоубийственной войны уже можно пытаться спокойно разбирать ту эпоху,

в том числе ее отдельных представителей. Я вырос в семье, где большинство старших родственников воевали за белых, но были и выдающиеся красные. Все они отвечают беспристрастному суду, который в высшей мере справедлив и милосерден.

Белые смельчаки несомненно были героями. Они шли против течения, воевали за свои идеалы, несмотря на то, что основная масса народа их не поддерживала. Надо воздать должное их самоотверженности, готовности к самопожертвованию. У красных я бы выделил феномен народных полководцев. Посмотрите на Чапаева: он успешно противостоял выпускникам военных академий с боевым опытом за плечами.

И еще важный момент, чтобы в палитре белых, красных и многих других не упустить полутона. Уже тогда возникали разного рода государственные образования, которые тяготели к сепаратизму, провозглашая различные республики. Понятно, что таким образом они хотели дистанцироваться от большевиков. Но, на мой взгляд, именно они готовили бомбу под единство страны.

Василий Анисимов, глава пресс-службы Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), заслуженный журналист Украины:

ВОЗДАСТСЯ ПО ПЛОДАМ ИХ

Мой дед Василий Анисимов погиб на Беломорканале в 24 года, отец остался сиротой и попал под расказачивание… Любовь к истории – это понимание истории. А понимать ее можно только через личную призму. Христос учит нас судить по плодам. Каковы плоды большевизма, советской власти? С одной стороны, кровавые репрессии, ужас Голодомора. С другой – победа в Великой Отечественной войне. В советское время в курсе истории КПСС все пролетарское представлялось положительным, остальное – отрицательным. Сегодня же раскрасить отечественную историю в черно-белые (вернее, в красно-белые) цвета невозможно и неправильно.

Записал Владимир Ходаков