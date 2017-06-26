ЛЕНЬ ПОМОЧЬ СВЯТЫНЕ

Бойтесь равнодушия, оно нас погубит

Благотворительные акции в дореволюционной России были обычным делом. Сейчас зарубежные компании тратят на эти цели до двадцати процентов прибыли. У нашего бизнеса чаще всего (к счастью, имеются приятные исключения) благотворительность – прикрытие или имитация. Слезы текут, когда бездушная бизнес-практика входит в обиход обычных людей. Опускаются руки.

За примерами далеко ходить не надо. С 2014 по 2017 год мы провели в Москве одиннадцать концертов классической музыки в поддержку сельских храмов, в частности единственного в России храма Мученицы Аллы. Некоторые из этих мероприятий оказались прибыльными, другие – убыточными. Но после одиннадцатого концерта мы приняли решение больше их не проводить.

Представьте: теплый будний день. Великолепно отреставрированная Соборная палата, где когда-то проходил Поместный Собор 1917–1918 годов. Музыканты мирового уровня – пианист и композитор Алексей Курбатов и виолончелист Евгений Румянцев. Из 550 мест было занято 55 (меньше, чем продано билетов).

Стыд и позор безразличию и равнодушию! С имеющимся рекламным ресурсом мы сделали все, что могли. Общее число просмотров рекламы объявлений приблизилось к тридцати тысячам. С учетом радиоэфира цифра еще больше. Распространено свыше 1500 приглашений на концерт (по почте, соцсетям и телефону).

К сожалению, демократия у нас мажоритарная, а не элитарная. Большинству не нужно подлинное искусство, не нужны исторические памятники, по большому счету не нужны и святыни. Если сложно купить билет за 320 рублей и прийти в великолепный зал в пяти минутах ходьбы от станции метро, то ясно, что голосование состоялось, и оно не в нашу пользу. Но как теперь быть тем, кто хочет реставрировать и строить сельские храмы? Равнодушие, полное отсутствие взаимопомощи и принципы «моя хата с краю» и «этот колокол не по мне звонит» доведут нашу страну и нашу цивилизацию до гибели и полного уничтожения! Я в этом совершенно убежден.

Если мы проходим мимо нищего, если игнорируем благотворительный концерт, не обращая внимания на просьбы друзей, – значит, и Господь нас не услышит, когда мы обратим к Нему свое последнее «Господи, помилуй».

Александр Мраморнов

Опубликовано: №12 (625) июнь, 2017 г.

