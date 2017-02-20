ЛЮБАЯ ВЛАСТЬ ОТ БОГА! НО…

Всегда ли верующим следует поддерживать властей предержащих?

В 100-летнюю годовщину Русской революции мы вспоминаем слова апостола Павла: «Нет власти не от Бога» (Рим. 13, 1-2). Но если так, во всем ли мы должны поддерживать властей предержащих? Ведь порой, кажется, это просто невозможно…

Протоиерей Павел Великанов, доцент Московской духовной академии, главный редактор портала «Богослов.Ru»:

ХРИСТИАНЕ ВСЕГДА ЗАКОНОПОСЛУШНЫ, НО ПРИНЦИПИАЛЬНЫ В ВОПРОСАХ ВЕРЫ

Часто приводимая цитата апостола Павла, что всякая власть от Бога, имеет в виду следующее: принцип иерархического строения общества основывается на божественном происхождении. Христиане никогда не выступали против конкретной власти, даже если та по своей природе была антихристианской, как в первые столетия по Рождестве Христовом. При этом христиане занимали понятную позицию, оставаясь абсолютно законопослушными в гражданско-правовых отношениях. Они были лучшими гражданами даже по сравнению с язычниками, которым императоры-христоненавистники мыслились совершенно естественными и желанными.

Но когда вопрос затрагивал совесть и отношения с Богом, христиане становились принципиально непреклонными и шли на мучения. Этот образ хорошо отражает христианскую установку: Божие мы отдаем Богу, не смешивая его с кесаревым. Христианин – не политикан, жаждущий правильной власти, которая будет благосклонно относиться к вере, помогать строить храмы, утверждать нравственность. Нет, христианин прекрасно понимает: все равно этот мир неизбежно станет жить по своим законам, а отнюдь не по дарованным Христом – даже если официальная вывеска у государства будет имперски-благочестивой.

Достаточно посмотреть на историю Византии, чтобы увидеть, сколько там было греха, беззакония и подлостей, происходящих с самых верхов государственной власти, в том числе и от императора. Для любого христианина должна быть четкой позиция: что касается наших отношений с государством как граждан, мы законопослушны. Но как только подходим к границе, связанной с нашими отношениями с Богом (например, если от нас требуют отречься от веры, от Христа, или же совершать недопустимые с точки зрения христианской нравственности деяния), мы должны занять позицию, с которой государство может и не согласиться.

Сергей Кравец, руководитель церковно-научного центра «Православная энциклопедия»:

КОГДА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ МОЖНО И НУЖНО

Грань между признанием власти как допущения или попущения Божиего, с одной стороны, и сопротивлением – с другой, можно преступать, когда это затрагивает важнейшие основы твоей веры, нравственности. Выбор в этих условиях неизбежен! Если речь идет о фашизме или терроризме, когда власть становится античеловечной, антихристианской, ей, несомненно, можно и нужно сопротивляться. И в истории известны примеры подобного сопротивления: в нацистской Германии, в Мексике во время революции и гражданской войны 1910–1920-х годов. Люди тогда умирали за веру, и в конечном счете вера и человеческий подвиг победили. Те античеловеческие, антихристианские режимы были сметены историей!

Игумения Ксения (Чернега), настоятельница Алексеевского ставропигиального монастыря, руководитель юридической службы Московской Патриархии:

СЕЙЧАС МИРЯНЕ МОГУТ ПРОТЕСТОВАТЬ МНОЖЕСТВОМ ЗАКОННЫХ СПОСОБОВ

Как сказано в Основах социальной концепции нашей Церкви, если органы власти нарушают права и интересы религиозных организаций, если государство начинает вести богоборческую политику, Церковь должна этому противостоять. Миряне могут отстаивать церковные позиции в различных формах. Во-первых, избираться в депутатский корпус. Во-вторых, официально обращаться в те или иные органы власти. Наконец, выходить на публичные мероприятия – шествия, пикеты, демонстрации и т.д. Единственное, все эти формы противодействия, сигнализирующие о несогласии верующих с теми или иными шагами государственной власти, следует согласовывать со священноначалием, чтобы протестная активность не шла вразрез с общецерковной позицией.

Алексей Осипов, заслуженный профессор Московской духовной академии:

ВЛАСТЬ – ПО ГРЕХАМ

В первые века никто из мучеников не выступал против государственной власти, но все они твердо стояли за исповедание веры. Потому что были убеждены: нет правителя, который получил бы эту власть сам, а не по Промыслу Божиему. Когда к власти приходят нехристи, первым делом сам народ должен задуматься: каковы же мы, если удостоились такой власти? Каков уровень нашей духовной жизни – личной и церковной в целом? По грехам нашим, по безобразному поведению получили мы эту власть!

Если доступны легитимные возможности противостоять такой власти, их нужно использовать. Пытаться по-христиански сделать то, что можем! Если же не выходит, – значит, достойное по делам нашим получаем, и не нужно устраивать порождающих насилие и кровопролитие революций.

Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий:

ГОНЯТ – БЕГИТЕ

В Священном Писании на этот счет имеем прямое указание: «Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой» (Мф. 10, 23). Никогда Христос не призывал брать в руки оружие и активно сопротивляться какой-либо власти! Мученичества искать не следует! Даже если власть становится антирелигиозной и антихристианской, как это было в советское время, нужно поддерживать миротворческие, экономические проекты в стране и быть патриотами Родины.

Записал Владимир Ходаков

Опубликовано: №4 (617) февраль, 2017 г.